Le Rouge et Noir surprend les Argonauts et remporte un premier match en 2022

(Toronto) Finalement victorieux en 2022, le Rouge et Noir d’Ottawa n’est plus la seule équipe de la LCF sans victoire.

David Alter La Presse Canadienne

Jaelon Acklin a attrapé une passe de touché et a mené les siens avec 144 verges alors que le Rouge et Noir a défait les Argonauts de Toronto 23-13 au BMO Field, dimanche.

Caleb Evans a trouvé preneur lors de 24 de ses 29 tentatives de passes, dont deux fois pour le majeur, et a obtenu 286 verges par la voie des airs. Le Rouge et Noir a porté sa fiche à une victoire et six revers.

McLeod Bethel-Thompson a complété seulement 26 de ses 40 tentatives de passes pour des gains de 340 verges.

Il a également réussi une passe de touché pour les Argonauts (3-3), qui ont vu leur séquence de cinq victoires contre le Rouge et Noir au BMO Field être stoppée.

En retard par trois points pour entamer le quatrième quart, les Argos ont vu la situation se dégrader. Le joueur de ligne défensive Wynton McManis a reçu une pénalité pour avoir lancé le soulier du joueur du Rouge et Noir qu’il a plaqué.

Subséquemment, Evans a repéré Nate Behar pour un touché de sept verges. Avec une avance de 10 points, la formation de la capitale n’a plus regardé derrière.

Acklin a inscrit l’autre majeur du Rouge et Noir, un attrapé de 30 verges.

Le meneur de la LCF au chapitre des verges gagnées par un receveur a amassé plus de 100 verges dans un troisième match consécutif.

Lewis Ward a réussi trois placements dans la victoire, notamment un de 46 verges lors de la première possession de la rencontre.

Brandon Banks a été le seul du clan torontois à inscrire un touché, une passe captée sur 29 verges.

Boris Bede a été crédité de deux placements, dont un de 42 verges.