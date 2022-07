PHOTO MATT SLOCUM, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Foxborough) Danny Amendola, qui a remporté deux bagues du Super Bowl avec les Patriots et l’un des receveurs préférés de Tom Brady au cours de ses cinq saisons en Nouvelle-Angleterre, prend sa retraite.

Associated Press

Le vétéran receveur de 36 ans a publié une vidéo sur les réseaux sociaux qui présentait les faits saillants de ses 13 saisons dans la NFL avec une seule ligne : « Je ne l’aurais pas voulu autrement. »

L’ancienne vedette de l’Université Texas Tech a fait ses débuts dans la NFL avec les Rams de St. Louis en 2009 en tant que joueur autonome non repêché et il y a passé ses quatre premières saisons avant de se joindre aux Patriots en 2013. Il a également fait des séjours à Miami (2018), Detroit (2019, 2020) et Houston la saison dernière.

Il termine sa carrière avec 617 réceptions en carrière pour des gains de 6212 verges et 24 touchés.

Bien que de petite taille avec ses cinq pieds 11 pouces, il s’est mis en évidence dans le système des Patriots, marquant un touché lors de la victoire des Patriots au Super Bowl contre les Seahawks de Seattle en 2014.

Il a remporté un deuxième titre avec eux en 2016 lors d’une course au championnat où il a capté une passe importante lors de la victoire historique des Patriots qui ont comblé un déficit pour vaincre finalement les Falcons d’Atlanta.

« Il a été un très bon joueur pour nous, a reconnu l’entraîneur des Patriots, Bill Belichick. Il avait plusieurs qualités, principalement en jouant à l’intérieur, mais il pouvait également évoluer à l’extérieur. Un gars intelligent, coriace, fiable, de bonnes mains et concentré. »

Les blessures ont finalement ralenti Amendola après son départ de la Nouvelle-Angleterre. Il n’a totalisé que cinq touchés au cours des quatre dernières saisons.