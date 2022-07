Le passage de Mike Sherman avec les Alouettes a été un échec, on en conviendra tous. Il a terminé sa seule saison comme entraîneur-chef avec une fiche de 5-13 en 2018.

Mais Sherman avait vu juste pour au moins une chose.

« Gardez ce Jake Wieneke à l’œil. Il n’est pas le plus rapide, mais il sait comment trouver les brèches dans une défense », m’avait dit Sherman en parlant du receveur qui était alors une recrue. C’était lors du camp d’entraînement de 2019, quelques jours avant que Sherman soit remplacé par Khari Jones.

À ses deux premières saisons (2019 et 2021), Wieneke a totalisé 97 attrapés pour 1467 verges. Mais il s’est d’abord et avant tout illustré par son flair pour les attrapés spectaculaires et son pif pour la zone des buts. Ses 19 touchés en 32 matchs lui ont d’ailleurs valu le surnom « Touchdown Jake », ainsi qu’une place dans l’équipe d’étoiles de la LCF en 2021.

Mais c’est un peu plus difficile pour Wieneke cette saison. Ralenti par une blessure à un ischiojambier qui l’a tenu à l’écart durant le camp et qui lui a fait rater un match, le receveur n’a que 12 attrapés pour 162 verges et aucun touché en 5 matchs. La bonne nouvelle, c’est que cinq de ces attrapés sont survenus lors du dernier match des siens.

« Le fait qu’il n’a pas été capable de pratiquer [lors du camp] l’a beaucoup ralenti. On souhaite tous qu’il retrouve la forme à laquelle il nous avait habitués lors des deux dernières années. Je pense que son match de jeudi dernier était encourageant », a commenté mardi l’entraîneur-chef par intérim, Danny Maciocia.

Effectivement, Wieneke a joué son meilleur match de la saison, à Ottawa, signant notamment un bel attrapé d’une main. Le demi inséré est d’avis que la trajectoire de sa saison continuera de pointer vers le haut.

« C’est sûr que j’aurais aimé pouvoir m’entraîner plus souvent et obtenir plus de répétitions plus tôt cette saison. C’est important afin d’établir un bon rapport avec les quarts-arrières et les entraîneurs. Mais je sens que les choses s’en vont dans la bonne direction. Je me sens mieux de jour en jour. »

Wieneke ne pense pas que le changement de quart-arrière ait eu une incidence sur sa production, même s’il avait connu beaucoup de succès avec Vernon Adams fils.

« J’ai joué plusieurs matchs avec Trevor [Harris]. C’est un quart extrêmement intelligent qui sait repérer les receveurs qui sont découverts. Ce n’est donc pas un facteur, selon moi. »

Si Wieneke doit répondre à un certain niveau d’attentes, c’est parce qu’il a amorcé sa carrière sur les chapeaux de roue, ce qui n’est pas une mauvaise chose. « J’ai été chanceux d’obtenir une place de partant très tôt dans ma carrière, mais je dois continuer de m’améliorer. »

De la suppléance au secondaire

Wieneke passe ses saisons mortes dans la région de Minneapolis, plus précisément dans la ville de Maple Grove, d’où il est originaire. C’est dans une école secondaire de ce secteur qu’il fait de la suppléance, entre autres en français. Mais ce n’est pas parce qu’il parle le français.

« J’ai appris certaines choses au cours des trois dernières années, que ce soit en faisant mon épicerie ou en regardant les indications sur la route. Je connais les rudiments, mais je faisais du remplacement dans plusieurs matières, pas seulement pour le français. »

Père d’un garçon de 2 ans et d’une fillette de 9 mois, Wieneke a la chance de pouvoir passer toute la saison en compagnie de sa famille, qui habite à Montréal. Ce n’est pas toujours le cas des jeunes joueurs américains qui font carrière au Canada.

« Je suis choyé. Ma famille a assisté à notre entraînement d’hier (lundi) et j’ai pu m’amuser avec mon fils sur le terrain au terme de celui-ci. C’est une situation merveilleuse. »

Wieneke pourrait obtenir son autonomie en février prochain, mais s’il n’en tenait qu’à lui, il serait de retour avec l’équipe en 2023 et pour plusieurs années.

« On en a discuté récemment, ma femme et moi. On adore Montréal et les gens, c’est vraiment devenu notre deuxième maison. On s’y plaît, et j’aime l’organisation et mes coéquipiers. Alors c’est sûr que j’aimerais rester ici à long terme. »

Les Alouettes joueront leur prochain match, jeudi, contre les Tiger-Cats à Hamilton.