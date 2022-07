(Montréal) Avec sa fiche de 0-5, le Rouge et Noir d’Ottawa pourrait sembler l’équipe parfaite pour que les Alouettes de Montréal puissent relancer leur saison. Mais on se méfie plutôt de ce match de jeudi chez la troupe de Danny Maciocia.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

« Ottawa a besoin de ce match, on en est pleinement conscient, a indiqué Maciocia mardi. Je suis certain qu’ils vont tout donner devant leurs partisans, surtout en raison de la façon dont ils ont perdu le dernier match, par un placement seulement, un placement qu’ils auraient pu aller chercher. On est convaincu qu’ils vont donner le maximum d’effort. C’est de cette façon qu’on s’est préparé cette semaine. »

« Nous sommes deux équipes dont le dos est acculé au mur, a pour sa part imagé le quart Trevor Harris, qui sera de nouveau le partant des Alouettes. Je crois en notre équipe, en ses joueurs. Il faut continuer de travailler fort, de croire en ce qu’on fait sans se soucier du résultat final pour l’instant. Je crois que nous commencerons à obtenir les résultats que nous souhaitons. »

Les Alouettes (1-4) sont aussi en quête de rédemption, eux qui ont laissé filer une avance de 19 points au troisième quart pour subir une défaite de 32-31 aux mains des Elks d’Edmonton, jeudi dernier. Maciocia est d’avis que c’est l’équipe la plus forte mentalement qui sortira gagnante de ce duel.

« Ça va se jouer entre les oreilles. Il faudra bien contrôler les situations de match. Jouer 60 minutes, jouer rapidement, physiquement et bien comprendre les situations qu’on est en train de vivre sur le terrain, ce qu’on n’a pas fait dans le dernier match. »

PHOTO PETER MCCABE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Danny Maciocia

L’entraîneur-chef et directeur général est d’ailleurs convaincu que ses protégés devront puiser au fond de leurs ressources pour remporter cet affrontement important face à un adversaire de l’Association Est.

« C’est une équipe très physique. Ils vont essayer de dominer la ligne de mêlée. Ils ont de très, très bons joueurs ; la ligne à l’attaque va s’imposer et ils vont essayer d’établir le jeu au sol. Défensivement, ils ont un coordonnateur défensif (Mike Benevides) qui dirige depuis plusieurs années dans la LCF, alors ils vont amener beaucoup de pression, j’en suis convaincu. »

« À mon avis, le Rouge et Noir a une bonne défense, a renchéri Harris. Elle force souvent l’adversaire à des deuxièmes essais et long. J’ai regardé le film de leur match de la semaine dernière et Hamilton a été obligé de dégager souvent. C’est signe que la défense du Rouge et Noir fait de bonnes choses. »

Les Alouettes tenteront de mettre fin à une série de deux revers et d’inscrire une première victoire en quatre matchs sur les pelouses adverses en 2022.

Le club de football montréalais tentera également de ne pas être relégué au dernier rang dans l’Est advenant un revers, alors qu’il semble de plus en plus probable que la règle du croisement sera utilisée et que seules les deux premières équipes de l’association participeront aux éliminatoires.