Les Alouettes (1-4) menaient 24-12 à la pause et 31-12 avant que les visiteurs ne marquent 30 points sans réplique.

L’heure était à la fête, jeudi soir, au stade Percival-Molson. Tous les éléments étaient réunis pour permettre aux Alouettes de Montréal de renouer avec la victoire, mais les Elks d’Edmonton en ont décidé autrement en s’imposant par la marque de 32 à 31.

Nicholas Richard La Presse

Plusieurs étaient curieux de voir si Danny Maciocia, directeur général de l’équipe et nouvel entraîneur-chef par intérim allaient pouvoir secouer les troupes. Champion de la Coupe Grey avec la formation d’Edmonton, le Québécois était de retour derrière un banc pour la première fois depuis son départ des Carabins de l’Université de Montréal.

La bonne nouvelle était que l’équipe avait eu une semaine congé pour bien se préparer à affronter une équipe qui connaissait aussi beaucoup de difficulté.

PHOTO PETER MCCABE, LA PRESSE CANADIENNE L'entraîneur-chef et directeur général des Alouettes Danny Maciocia

Le match avait commencé froidement pour les Moineaux. Même que les visiteurs avaient pris les devants au premier quart. Le court hommage rendu à Guy Lafleur, à qui l’organisation a dédié une bannière, n’aura pas suffisamment motivé les troupes.

Cependant, les locaux ont connu un regain d’énergie au deuxième quart. Exactement à partir du moment où l’équipe a annoncé sur les médias sociaux avoir fait l’acquisition des droits du garde Laurent Duvernay-Tardif.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Eugene Lewis

Le quart Trevor Harris a trouvé coup sur coup Tyson Philpot et Eugene Lewis dans la zone des buts, alors que l’équipe était à la porte des buts. D’ailleurs, le premier touché de la saison du receveur étoile n’aurait sans doute pas été possible sans l’excellent retour de botté de Chandler Worthy, qui a connu un autre fort match et qui a souvent permis à ses coéquipiers d’être positionnés à la reprise du ballon.

Le vent dans les voiles et les cheveux au vent, Marc-Antoine Dequoy a même ajouté son grain de sel en réalisant sa deuxième interception de la saison en autant de matchs à domicile. S’il avait ramené le ballon jusqu’en dans la zone de buts il y a trois semaines, il a été arrêté à la ligne d’une verge cette fois-ci. Dominque Davis a ajouté des points au tableau avec la faufilade du quart. Les Alouettes menaient 24-12 à la mi-temps.

Célébrer les champions

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Ben Cahoon transportant la Coupe Grey

Cette saison marque le 20e anniversaire du sacre de 2002 pour les Alouettes, alord qu’ils avaient pris la mesure des Eskimos d’Edmonton pour remporter la Coupe Grey. La formation dirigée par Don Matthews occupe toujours une place unique dans le cœur des partisans et ça s’est fait ressentir jeudi soir. Sylvain Girard, Bruno Heppell, Stéphane Fortin et Scott Lowry étaient notamment présents au centre du terrain pendant la mi-temps.

Une deuxième demie qui fait mal

Alors que tout semblait rouler comme sut des roulettes, les Alouettes sont revenues à leurs mauvaises habitudes et ont laissé filer une avance de 19 points, après que Davis ait réalisé une autre faufilade pour porter le pointage à 31-12.

Malgré les encouragements du médaillé olympique Steven Dubois et du joueur des Commanders de Washington Benjamin St-Juste présents au stade, les Alouettes ont commis une pléthore d’erreurs. Interceptions et pénalités ont coûté le match aux locaux. Les Elks ont été patients et opportunistes.

Le quatrième quart a été à l’avantage des Elks qui ont inscrit 20 points sans riposte pour remporter le match 32 à 31. La dernière réception de Chris Osei-Kusi dans la zone des buts avec un peu plus de quatre minutes à faire au match aura été fatale.