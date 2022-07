(Toronto) Le joueur de ligne défensive des Roughriders de la Saskatchewan Garrett Marino a reçu trois suspensions différentes de la part de la Ligue canadienne de football ainsi qu’un message sévère de la part du commissaire, Randy Ambrosie.

La Presse Canadienne

Les incidents ont eu lieu vendredi, lors de la victoire de 28-13 des Roughriders contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Les suspensions sont les mesures disciplinaires les plus sévères jamais imposées par la LCF pour le comportement sur le terrain.

« Ce comportement n’a pas sa place dans notre ligue, a déclaré Ambrosie dans un communiqué publié lundi. Cette mesure disciplinaire est destinée à envoyer un message fort qu’il ne sera pas toléré. »

Marino a écopé une suspension de deux matchs pour un coup bas dangereux et imprudent à l’endroit du quart du Rouge et Noir Jeremiah Masoli. Ce geste a entraîné une blessure grave et l’expulsion du match de Marino, également en raison de sa célébration subséquente.

Marino a reçu une suspension d’un match pour des commentaires verbaux faits pendant la rencontre à propos de l’héritage de Masoli, ce qui enfreint le code de conduite de la LCF. Et il a reçu une autre suspension d’un match pour son plaqué illégal et imprudent à l’endroit d’un joueur de ligne offensive du Rouge et Noir, lors d’un jeu précédent.

La LCF a également cité l’historique de discipline de Marino après seulement 12 matchs dans la LCF, qui comprend une autre expulsion et deux amendes.