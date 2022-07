Congédié par les Alouettes de Montréal il y a deux jours à peine, Khari Jones n’a pas pris de temps pour sortir de son mutisme.

Nicholas Richard La Presse

Embauché en tant que coordonnateur offensif de l’équipe en 2018, Jones avait hérité du poste d’entraîneur-chef en juin 2019.

Son rendement avait impressionné les dirigeants de l’équipe. À la fin de sa première saison à la barre des Alouettes, Jones a signé une prolongation de trois ans.

Les choses s’étaient toutefois quelque peu envenimées depuis le début de l’actuelle saison. Après quatre rencontres et une fiche d’une victoire et trois défaites, il a été remercié au profit du directeur général Danny Maciocia, qui assurera la relève jusqu’à la fin de la campagne.

Sur Twitter, vendredi, Jones a exprimé sa déception de ne pas avoir pu accomplir la mission qu’il s’était donnée.

« Merci à tous les joueurs, entraîneurs et membres du personnel des Alouettes de Montréal. Je suis déçu de la manière dont ça s’est terminé, mais j’ai aimé mon temps en tant qu’entraîneur-chef des Alouettes. Nous avons trouvé le moyen de gagner quand tout le monde était contre nous. Nous avons joué avec passion et joie et nous nous sommes battus à chaque match. »

Il a ajouté que « Nous avons fait les éliminatoires les deux années où j’étais l’entraîneur-chef, alors qu’il y avait des changements dans la propriété de l’équipe et plusieurs impondérables. Je suis fier de chaque joueur de notre équipe. Aussi, un gros merci aux partisans et à la vile de Montréal. Nous avons vraiment apprécié votre passion et votre dévouement dans les gradins. »

Il termine en affirmant qu’il va s’ennuyer d’explorer la ville et qu’il quitte « reconnaissant pour l’opportunité qui lui a été offerte de mener cette équipe. »