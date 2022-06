« Ça pourrait être facile de baisser la garde contre une équipe que tu as déjà battue, mais ça nous oblige à revenir à notre niveau. Chaque semaine, on veut jouer notre meilleur football et cette semaine l’accent a été mis sur les détails », a expliqué le demi défensif Marc-Antoine Dequoy, après l’entraînement de jeudi.

Forts d’une victoire sans équivoque la semaine dernière contre les Roughriders de la Saskatchewan, les Alouettes de Montréal veulent aborder ce match retour comme tous les autres. Un excès de confiance ne les aiderait en rien.

Nicholas Richard La Presse

Les Alouettes étaient partout sur le terrain, la veille de la Saint-Jean-Baptiste, contre les Roughriders. Un match bien exécuté, avec très peu de failles. Le mot « domination » serait juste pour décrire cette rencontre qui a permis à la troupe de Khari Jones de savourer sa première victoire de la saison. La foule montréalaise aura été bénéfique, après deux défaites coup sur coup.

Samedi, l’équipe affrontera de nouveau les Roughriders, mais à leur domicile. L’un des plus bruyants et intimidants de la Ligue canadienne de football. Néanmoins, les joueurs jugent qu’ils pourront livrer une opposition de taille.

« Ça pourrait être facile de baisser la garde contre une équipe que tu as déjà battue, mais ça nous oblige à revenir à notre niveau. Chaque semaine, on veut jouer notre meilleur football et cette semaine l’accent a été mis sur les détails », a expliqué le demi défensif Marc-Antoine Dequoy, après l’entraînement de jeudi.

Le Québécois avait été brillant la semaine dernière en réalisant une interception qu’il a ramenée dans la zone des buts pour inscrire son premier touché en carrière.

Il ne faut pas être trop émotif, sinon ça peut te sortir du match. Il faut juste profiter de chaque moment. Marc-Antoine Dequoy, demi défensif des Alouettes

« Dès le lendemain, on a analysé nos erreurs et c’était une autre journée de préparation. Ça ne sert à rien de revoir nos bons jeux, il faut étudier ce qu’on peut améliorer », a précisé Dequoy.

Si Dequoy a parlé de caractère et de détails, la constance est aussi un élément sur lequel a travaillé l’entraîneur-chef Khari Jones au cours des derniers jours. Les deux premières défaites de la saison ont ralenti les ardeurs de l’équipe, mais cette victoire acquise la semaine dernière a replacé le moral des troupes. Maintenant, il faut trouver le moyen de reproduire les bonnes choses.

« C’est notre plan. La saison est encore jeune, on essaye encore d’améliorer beaucoup de choses, mais on veut être le plus constants possible. La bonne nouvelle, c’est que nous avons été impliqués dans chaque match et que nous avons toujours eu une chance de gagner. On souhaite amener ça à un autre niveau et ultimement devenir une meilleure équipe », a précisé Jones.

L’apport des vétérans

Les Alouettes doivent négocier avec plusieurs blessés et différents impondérables depuis le début de la saison. C’est pourquoi le soutien et l’attitude des vétérans, comme le quart Trevor Harris, sont primordiaux et intimement liés au succès de l’équipe.

PHOTO GRAHAM HUGHES, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Trevor Harris

« C’est essentiel pour que les gars restent concentrés et à un bon niveau. Il faut des vétérans qui ont vécu différentes expériences et qui sont passés à travers des hauts et des bas. Ça aurait pu nous affecter de perdre nos deux premiers matchs sans l’apport de nos vétérans », a ajouté le quart.

D’ailleurs, c’est Harris qui a pris les premières répétitions et qui a été utilisé dans les situations de match à l’entraînement cette semaine.

Le quart de 36 ans est prêt à affronter les Roughriders, qui seront probablement extrêmement motivés et prêts à venger leur dernière défaite.

« On s’épaule et on se prouve entre nous qu’on est capables d’être encore meilleurs. Parfois, nous devrons engranger plus de points. Chaque semaine, il faut recommencer et mettre des points sur le tableau. Nous savons que ce n’est pas une tâche facile, mais nous savons aussi que nous sommes capables de le faire. »

Harris a aussi précisé que son attitude et celle de ses coéquipiers seront primordiales à l’aube de ce match. Chaque nouvelle semaine est un recommencement.

C’est important de ne pas franchir la ligne et d’arriver arrogants ou avec un surplus de confiance. Il ne faut pas croire qu’on peut marcher sur les eaux. Trevor Harris, quart-arrière des Alouettes

« Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de travail à faire. Il faudra être nous-mêmes pour atteindre le sommet de l’Association de l’Est. Cette semaine est une nouvelle semaine, une nouvelle saison et le pointage est à 0-0. »

Les Alouettes sont actuellement deuxièmes au classement de l’Est et ils devront l’emporter pour tenter de devancer les Argonauts de Toronto au sommet. D’autant que les Moineaux seront en congé la semaine prochaine et qu’ils ne renoueront avec l’action que le 14 juillet prochain, alors qu’ils accueilleront les Elks d’Edmonton.