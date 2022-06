Khari Jones et les Alouettes voulaient s’assurer qu’aucun de leurs joueurs ne sente qu’il avait déjà gagné son poste avant la fin du camp d’entraînement. Selon toute vraisemblance, c’est pour cette raison que Jones n’a pas voulu confirmer que Vernon Adams fils serait le quart partant du club au début de la saison après le match préparatoire de vendredi dernier.

Miguel Bujold La Presse

Mais c’est bel et bien Adams fils qui a pris les premières répétitions avec les partants lors de l’entraînement de l’équipe, lundi, et c’est lui qui amorcera le match de jeudi soir face aux Stampeders.

« Je pense que Vernon est la bonne personne pour occuper le poste à ce stade. Il connaît bien notre système de jeu et est capable de réussir des jeux à l’intérieur et à l’extérieur de la pochette. Il peut gagner des verges avec ses jambes et a déjà connu du succès avec notre équipe, alors on est très à l’aise avec Vernon comme quart partant », a commenté Jones.

Après avoir répété qu’Adams fils serait le partant au cours des dernières semaines, Jones avait refusé de le confirmer après la partie de vendredi. L’entraîneur-chef a toutefois assuré que les trois interceptions dont a été victime Adams fils face au Rouge et Noir d’Ottawa ne l’avaient pas fait douter quant à son choix.

« Les interceptions n’étaient pas seulement de sa faute. Il a pris de bonnes décisions et a fait de bonnes lectures de jeu [vendredi soir]. Bien sûr, il y aura toujours moyen de s’améliorer. »

Il faudra voir si ça durera, mais Adams fils semble nettement plus zen qu’au cours des dernières années jusqu’à maintenant. On le sent plus détendu, moins impulsif et combatif.

Je le dis sans aucune arrogance, mais dans mon esprit, il n’y avait aucun doute que je serais le partant. Mais on possède un très bon groupe de quarts-arrières et on est tous compétitifs, ce qui nous rend meilleurs. Vernon Adams fils

« Je sais que vous [les journalistes] tentez de créer une controverse de quarts-arrières, mais notre relation est bonne, peu importe la façon dont j’ai réagi durant la saison morte. C’est de l’histoire ancienne. Trevor est un très bon coéquipier et il m’aide beaucoup lorsqu’on étudie ensemble. Il me prodigue de bons conseils. C’est un bon gars. On forme une équipe et notre objectif est le même pour tous », a dit Adams fils.

Pour la petite histoire, lorsque les Alouettes ont annoncé l’embauche de Trevor Harris au cours de l’hiver, Adams fils a mal réagi sur les réseaux sociaux en publiant quelques messages cryptiques.

Photo Dominick Gravel, LA PRESSE Trevor Harris

De son côté, Harris n’a pas été surpris d’apprendre qu’Adams fils amorcerait la saison comme partant, jeudi soir (21 h), à Calgary.

« L’équipe m’avait bien expliqué la situation dès le départ. Vernon serait le partant et mon travail serait d’être prêt à jouer si l’occasion se présentait. La décision que Vernon serait le partant au début de la saison avait été prise durant la saison morte. Vernon est un très bon quart-arrière et j’ai hâte de pouvoir l’aider. »

« On veut toujours jouer, c’est bien évident. Cela dit, la décision ne nous revient pas toujours. En fin de compte, ce n’est pas un truc individuel. Je veux aider les gens autour de moi du mieux que je le peux et laisser mon ego de côté », a dit Harris.

« Si je peux devenir une personne plus altruiste et aider Vernon à atteindre de plus hauts sommets, ce sera fantastique. Vernon est un très bon gars, et si c’est moi qui joue, je suis convaincu qu’il fera la même chose pour moi. »

Jones pense que la relation entre ses deux principaux quarts-arrières continuera d’évoluer. « Ils vont s’aider et ce sera très profitable pour l’équipe. Je les ai vus interagir durant le camp et c’est ce que l’on veut, qu’ils travaillent bien ensemble. »

Dans cette ligue, les probabilités sont fortes qu’au moins deux quarts joueront au cours d’une saison. Khari Jones, entraîneur-chef des Alouettes

Dequoy avec les partants

Contrairement à ce qu’il nous avait lui-même dit et qui avait ensuite été confirmé par le coordonnateur défensif Barron Miles, Marc-Antoine Dequoy entreprendra la saison avec la première unité défensive au poste de maraudeur.

« Les choses ont effectivement changé. Il [Dequoy] était le meilleur candidat pour le poste, peu importe sa nationalité. Il l’a mérité, il joue bien et a réussi de beaux jeux pour nous. On lui donnera donc l’occasion de jouer », a expliqué Jones.

À l’origine, Miles et Dequoy avaient indiqué que la position de maraudeur serait occupée par un joueur américain en début de saison.

« On veut que nos joueurs ne tiennent rien pour acquis. Ils doivent tous mériter leur poste », a confirmé Jones.