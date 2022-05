Le match préparatoire entre les Blue Bombers et les Roughriders reporté

(Toronto) Le match préparatoire prévu le 23 mai entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Roughriders de la Saskatchewan a été reporté d’une semaine, a annoncé la LCF jeudi matin.

La Presse Canadienne

« Il a été convenu de reporter le match préparatoire entre Winnipeg et la Saskatchewan pour donner plus de temps aux deux équipes pour se préparer », a indiqué la ligue dans un communiqué.

Cet affrontement a été reporté au 31 mai, a-t-on précisé.

Cette décision a été prise après que la LCF et l’Association des joueurs de la LCF (AJLCF) soient parvenues à un accord de principe quant aux modalités d’une nouvelle convention collective — entente sujette à ratification — mercredi soir. Ainsi, les joueurs des neuf clubs du circuit Ambrosie devraient reprendre l’entraînement jeudi.

En conséquence, le calendrier préparatoire de la LCF se mettra plutôt en branle le 27 mai, avec un duel entre le Rouge et Noir d’Ottawa et les Argonauts de Toronto, suivi d’un autre entre les Elks d’Edmonton et les Blue Bombers.

Deux autres matchs préparatoires auront lieu le lendemain, dont celui opposant les Alouettes de Montréal au Rouge et Noir.

Le calendrier régulier de la LCF — son premier calendrier complet depuis 2019, à cause de la pandémie de coronavirus — commencera le 9 juin, alors que les Alouettes rendront visite aux Stampeders à Calgary.