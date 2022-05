La NFL fait les choses comme aucune autre ligue. Elle est celle qui accorde le plus d’importance au dévoilement du calendrier de la saison à venir. Les matchs de la campagne 2022 ont été annoncés jeudi soir et en voici cinq à ne pas manquer.

Nicholas Richard La Presse

Crayons-feutres rouges à la main, des millions d’amateurs de football attendaient avec engouement et excitation que l’horloge indique 20 h pour connaître les formations qui allaient affronter leur équipe favorite. Dans une ligue ou chaque partie compte, en raison du peu de matchs disputés, cette journée est déjà un bon indicateur des défis auxquels devront faire face les 32 équipes de la ligue.

12 septembre (semaine 1) : Broncos de Denver c. Seahawks de Seattle

On se demandait quand aurait lieu le grand retour de Russell Wilson à Seattle. Les dieux du football ont décidé de régler le dossier rapidement. Les Broncos, nouvelle équipe de Wilson, se rendront au Lumen Field, à Seattle, dans le cadre du premier match du lundi soir de la saison. Le quart de 33 ans a marqué à l’encre rouge l’histoire des Seahawks. En dix saisons, il a remporté notamment un Super Bowl. Les retrouvailles entre lui et son ancien entraîneur Pete Carroll risquent d’être émouvantes. Ils ont disputé 158 matchs ensemble. Néanmoins, une fois le botté de départ effectué, Wilson risque d’être sans pitié. Les Seahawks sont une équipe en reconstruction et, en contrepartie, les Broncos se sont bâti un club pour gagner. Wilson risque de s’amuser un peu plus que lors de ses dernières saisons à Seattle. Son style de jeu et le système de son nouvel entraîneur, Nathaniel Hackett, concordent parfaitement.

2 octobre (semaine 4) : Vikings du Minnesota c. Saints de La Nouvelle-Orléans

C’est bien connu, la NFL tente d’internationaliser son marché. C’est pourquoi elle organise des parties de saison régulière à l’extérieur des frontières américaines depuis 2007. Cette année encore, la NFL commencera son programme international le 2 octobre, alors que les Vikings et les Saints se disputeront la victoire à Londres. Les deux équipes sont invaincues en deux matchs en Europe. Il s’agira de la 34e rencontre disputée à Londres et la 40e à l’étranger. Deux autres matchs sont prévus en Angleterre, ainsi qu’un en Allemagne et un autre au Mexique. Sur le plan sportif, les deux équipes se sont améliorées en défensive pendant la saison morte. Les Vikings ont fait l’acquisition du secondeur Za’Darius Smith, et les Saints ont mis sous contrat le maraudeur Tyrann Mathieu.

16 octobre (semaine 6) : Bills de Buffalo c. Chiefs de Kansas City

Ce sera la journée des grandes retrouvailles entre Josh Allen et Patrick Mahomes. La dernière fois que les deux quarts s’étaient retrouvés sur le même terrain, c’était il y a quelques mois, en demi-finale d’association, dans l’un des meilleurs duels éliminatoires de l’histoire moderne. Souvenez-vous. Les Bills menaient 29-26 avec 1 min 54 s à faire au dernier quart. En 52 secondes, l’attaque de Mahomes a généré un touché pour prendre une avance de 33-29. Avec 13 secondes à faire, Allen a effectué une passe de touché à Gabriel Davis, pour reprendre les devants 36-33. Harrison Butker a ensuite réussi un botté de 49 verges, pour envoyer tout le monde en prolongation. Les Chiefs ont gagné le tirage au sort et ont finalement remporté le match, sans que les Bills ne puissent toucher au ballon. Josh Allen était dévasté sur le banc des siens. Il se souviendra fort probablement de ce moment précis lors du match revanche à l’automne.

19 décembre (semaine 15) : Rams de Los Angeles c. Packers de Green Bay

Un affrontement entre deux puissances de l’Association Nationale, un lundi soir, en fin de saison… un régal. Un duel entre le joueur par excellence de la dernière saison, Aaron Rodgers, et le quart-arrière gagnant du Super Bowl Matthew Stafford, au Lambeau Field, sur une fine couche de neige. L’attaque de Green Bay sera certainement diminuée en raison de la perte du receveur étoile Davante Adams. Par contre, l’équipe de Matt LaFleur aura sûrement comblé cette perte, rendue à la 15e semaine d’activité. De l’autre côté, Cooper Kupp, Allen Robinson II et Odell Beckham Jr ne feront pas de cadeaux aux locaux. En novembre dernier, malgré une blessure à un pied, Rodgers et les Packers étaient venus à bout des éventuels champions par la marque de 36 à 28.

25 décembre (semaine 16) : Buccaneers de Tampa Bay c. Cardinals de l’Arizona

Quoi de mieux qu’un duel entre deux des meilleures équipes du circuit pour accompagner la dinde et les biscuits de grand-maman le soir de Noël. Petite neige et football. Famille et célébrations. Cadeaux et cadeau. Tom Brady contre Kyler Murray. Mike Evans contre DeAndre Hopkins. Shaquil Barrett contre Chandler Jones. Un duel explosif et serré en perspective. Comme pour le pain-sandwich, il faudra savourer ce duel, puisqu’il ne se présente à nous que très rarement. Les deux équipes se sont affrontées à seulement cinq reprises au cours des 12 dernières années. La dernière fois, c’était en octobre 2019. D’autant qu’à ce stade de la saison, les deux formations seront peut-être en pleine lutte pour une place dans les éliminatoires, ce qui ajouterait à l’importance du duel.