Des chasseurs de quarts explosifs, des demis de coin bourrés de talent et une brochette de joueurs provenant de l’Université de la Géorgie. C’est de cette façon que l’on pourrait résumer la cuvée 2022 des espoirs défensifs disponibles au repêchage de la NFL, qui s’amorcera jeudi soir.

Miguel Bujold La Presse

Exceptionnellement, pas moins de huit joueurs défensifs issus des Bulldogs de l’Université de la Géorgie peuvent réalistement espérer être choisis dans les trois ou quatre premiers tours du repêchage. De mémoire, aucune autre équipe de la NCAA n’a produit autant de bons espoirs au sein de la même unité depuis au moins quelques décennies.

Ce n’est donc pas un hasard si les Bulldogs ont renversé le puissant Crimson Tide de l’Université de l’Alabama lors du match de championnat de la NCAA en janvier dernier.

Les joueurs de ligne défensive Travon Walker, Jordan Davis et Devonte Wyatt, les secondeurs Nakobe Dean, Channing Tindall et Quay Walker et les demis défensifs Lewis Cine et Derion Kendrick pourraient tous savoir où ils amorceront leur carrière professionnelle dès la fin du troisième tour, vendredi soir. C’est remarquable.

En plus d’être marquée par la présence de tous ces anciens Bulldogs, la cuvée défensive de 2022 se distingue par la qualité de ses ailiers défensifs et de ses demis de coin. La publication spécialisée Lindy’s Sports a d’ailleurs attribué une note de A+ aux chasseurs de quarts et de A aux demis de coin. Il ne serait pas étonnant de voir cinq joueurs à chacune de ces positions repêchés au premier tour, jeudi soir.

Aidan Hutchinson, ailier défensif (Université du Michigan)

Considéré comme l’un des deux ou trois meilleurs espoirs de l’encan par une grande majorité d’experts, Hutchinson est explosif à la ligne de mêlée et les bloqueurs qui ont pour mission de le contenir sont souvent dans les câbles une fraction de seconde après la remise du ballon. Cette force devrait permettre à Hutchinson d’être un chasseur de quarts productif dans la NFL. La question est de savoir si le reste de son jeu, en couverture de passe et contre la course, sera aussi bon. Puisqu’il a joué son football universitaire au Michigan, Hutchinson serait un choix naturel pour les Lions de Detroit, qui détiennent le deuxième choix du repêchage et qui ont besoin d’un chasseur de quarts de premier plan.

Kayvon Thibodeaux, ailier défensif (Université de l’Oregon)

PHOTO ANDY NELSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kayvon Thibodeaux

Il y a environ un mois, Thibodeaux a dit qu’il ne comprenait pas pourquoi certains analystes jugeaient qu’il n’était pas le meilleur joueur du repêchage. Et si on n’évaluait que le talent pur, il serait effectivement difficile de dire qu’il n’est pas l’espoir par excellence de 2022. Le problème, c’est que son jeu manque de constance selon ceux qui l’ont souvent vu jouer. Cela dit, Thibodeaux est plus doué et talentueux que Hutchinson et est probablement plus complet, étant très bon en couverture de passe. En revanche, il reste à voir s’il pourra faire le travail contre la course puisqu’il n’est pas très imposant (6 pi 4 po et 255 lb) pour un ailier défensif. Grâce à sa polyvalence, son impact pourrait être similaire à celui qu’a eu Micah Parsons chez les Cowboys de Dallas la saison dernière. Thibodeaux est très explosif et étonnamment fort.

Travon Walker, ailier défensif (Université de la Géorgie)

PHOTO CHARLIE NEIBERGALL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Travon Walker

Walker n’est pas un chasseur de quarts naturel comme le sont Hutchinson et Thibodeaux, mais il excelle contre la course et en couverture de passe. Il est toujours difficile pour l’adversaire de le contenir puisqu’il est un très bon athlète pour un colosse de 6 pi 5 po et 280 lb. En plus d’avoir goûté à un championnat avec les Bulldogs, Walker pourrait continuer de s’améliorer significativement au cours des prochaines années, selon les experts. Il peut également occuper un poste de plaqueur, ce qui le rendra encore plus attrayant pour certaines équipes.

Jordan Davis, plaqueur (Université de la Géorgie)

PHOTO BRYNN ANDERSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jordan Davis

L’un des meneurs des Bulldogs en 2021 et l’ancre de leur défense, Davis semble encore plus imposant que son énorme physique de 6 pi 6 po et 350 lb, si c’est possible. Il ne récoltera pas beaucoup de sacs dans la NFL, mais ce ne sera pas son rôle. Son travail consistera surtout à occuper deux joueurs de ligne offensive et de congestionner les corridors de course à l’intérieur de la ligne de mêlée. L’équipe qui le repêchera devrait rapidement devenir étanche contre le jeu au sol. Ce type de joueur n’a plus une aussi grande valeur qu’il y a 10 ou 20 ans, mais Davis est à ce point dominant qu’il devrait être parmi les 20 premiers espoirs repêchés.

Devin Lloyd, secondeur intérieur (Université de l’Utah)

PHOTO RICK BOWMER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Devin Lloyd

Il ne l’est peut-être pas tout à fait autant que ceux des ailiers défensifs et des demis de coin, mais le groupe de secondeurs intérieurs est très intéressant cette année. Les avis sont partagés à savoir quel joueur du lot sera le meilleur dans les rangs professionnels. Les noms de Christian Harris (Alabama), Chad Muma (Wyoming), Nakobe Dean (Géorgie) et Leo Chenal (Wisconsin) font tous partie de la conversation, mais Devin Lloyd semble être celui qui possède le plus grand potentiel et dont le style de jeu cadrera le mieux avec le football d’aujourd’hui. Il est plus rapide que robuste et est plus habile en couverture de passe qu’il est efficace contre le jeu au sol. Certains observateurs jugent que Lloyd ne joue pas toujours avec passion et à la hauteur de son talent, ce qui pourrait l’empêcher d’être sélectionné lors du tour initial.

Kyle Hamilton, demi de sûreté (Université Notre Dame)

PHOTO ROBERT FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kyle Hamilton

L’un des espoirs qui divisent le plus les spécialistes. Hamilton sera presque assurément un choix de première ronde. Mais alors que certains évaluateurs de talent sont convaincus qu’il sera pris dans le top 5, d’autres pensent plutôt qu’il ne trouvera preneur qu’en deuxième moitié du premier tour. À défaut d’être très rapide, Hamilton réussit à couvrir beaucoup de terrain grâce à sa taille de 6 pi 4 po. Même s’il pèse 220 lb, il n’est toutefois pas une terreur contre le jeu au sol. Sa lecture du jeu est sa plus grande force, ce qui lui a notamment permis de réussir trois interceptions en sept matchs en 2021. Hamilton sera un bon joueur dans la NFL, mais sera-t-il une étoile ? C’est la question à laquelle les équipes qui s’intéressent à lui doivent répondre.

Ahmad « Sauce » Gardner, demi de coin (Cincinnati)

PHOTO AARON DOSTER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Ahmad Gardner

Surnommé Sauce en référence à la sauce de la marque A1 par un entraîneur alors qu’il n’était âgé que de 6 ans, Gardner est particulièrement agile pour un joueur de 6 pi 3 po et 200 lb. Il excelle en couverture homme à homme et devrait être le genre de demi de coin capable de neutraliser le meilleur receveur adverse sans obtenir l’aide d’un demi de sûreté. On dit qu’il devra toutefois améliorer la qualité de ses plaqués. Si le quart-arrière Desmond Ridder et l’ailier espacé Alec Pierce étaient les principales têtes d’affiche de l’attaque des Bearcats de l’Université de Cincinnati, Gardner était celle de la défense.

Derek Stingley fils, demi de coin (LSU)

PHOTO GERALD HERBERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Derek Stingley fils

Plusieurs demis de coin disponibles devraient devenir de bons partants dans la NFL, mais le débat quant au meilleur de la cuvée n’implique généralement que deux joueurs, Gardner et Stingley fils. Comme Gardner, Stingley fils est très bon en couverture homme à homme, mais il est également très dangereux en couverture de zone grâce à une force d’accélération exceptionnelle, qui devrait lui permettre de réussir beaucoup d’interceptions dans la NFL. La blessure à un pied qui a mis un terme à sa saison de 2021 après seulement trois matchs devra toutefois être bien étudiée par les clubs intéressés.

Sources : Lindy’s Sports, ESPN, ProFootballTalk, Pro Football Focus