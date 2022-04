Après vous avoir présenté les meilleurs quarts-arrières qui seront disponibles au repêchage de la NFL dans notre numéro de dimanche, voici un survol des autres joueurs offensifs qui seront sélectionnés à compter de jeudi soir alors que se déroulera le premier tour de l’encan. Les 32 équipes du circuit Goodell auront particulièrement du choix sur le plan des receveurs et des bloqueurs cette année.

Miguel Bujold La Presse

De l’avis d’une majorité d’analystes, c’est à la position d’ailier espacé que l’on trouve le plus grand nombre d’espoirs de qualité cette année. Comme c’est souvent le cas depuis au moins une décennie.

C’est sans contredit à cette position qu’il est le plus facile de mettre la main sur de bons joueurs. La NCAA étant devenue une ligue où le jeu de passe n’a jamais eu autant d’importance, ce n’est pas étonnant du tout.

Même s’il est relativement facile pour les équipes de la NFL de trouver de bons receveurs, la demande reste grande. Si les équipes pouvaient jadis se contenter d’en avoir deux ou trois de qualité, elles doivent maintenant avoir quatre et parfois même cinq bons ailiers espacés. Car comme celui de la NCAA, le jeu dans la NFL n’a jamais été aussi porté sur l’attaque aérienne.

La cuvée 2022 d’ailiers espacés se distingue par une remarquable profondeur. Il sera même possible pour les équipes de repêcher des receveurs prometteurs le samedi, alors que les quatre derniers tours auront lieu. Elles auront l’embarras du choix alors qu’une vingtaine d’ailiers espacés devraient être sélectionnés avant le début du sixième tour. Il y en aura donc pour tous les goûts.

PHOTO BUTCH DILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chris Olave (à droite)

Les Buckeyes d’Ohio State et le Crimson Tide de l’Université de l’Alabama verront tous deux une paire de leurs anciens receveurs repêchée rapidement. Garrett Wilson et Chris Olave dans le cas des Buckeyes, et Jameson Williams et John Metchie III du côté du Crimson Tide. Peut-être à l’exception de Metchie III, tous ces joueurs devraient être repêchés dès le premier tour, à moins que les équipes choisissent d’être patientes vu l’abondance de candidats intéressants.

Wilson et Olave se distinguent par la qualité de leurs tracés de passe et par leur capacité à trouver les ouvertures dans les défenses adverses. Wilson pourrait fort bien être le premier ailier espacé à entendre son nom, jeudi soir.

Mais le receveur le plus talentueux de l’encan est peut-être Williams. Joueur extrêmement explosif, Williams faisait des ravages avec le Crimson Tide avant de se déchirer un ligament croisé antérieur dans les premières minutes du match de championnat de la NCAA en janvier. Une blessure qui a peut-être coûté la victoire au Crimson Tide et pourrait permettre à une équipe de le repêcher plus tard que prévu. La saison dernière, Williams a capté 79 passes pour 1572 verges et a marqué 15 touchés. Si son genou guérit bien et qu’il n’a pas d’incidence sur son jeu, il possède le talent pour devenir l’un des 5 ou 10 meilleurs receveurs de la NFL.

Drake London (USC) est particulièrement agile pour un ailier espacé de 6 pi 4 po et possède de très bonnes mains. Treylon Burks (Arkansas) est très imposant (6 pi 3 po et 230 lb) et difficile à plaquer, tandis qu’Alec Pierce (Cincinnati) possède une bonne combinaison vitesse/gabarit (6 pi 3 po).

Quant à eux, Jahan Dotson (Penn State), Danny Gray (SMU), Skyy Moore (Western Michigan) et Jalen Nailor (Michigan State) sont tous très rapides et explosifs, à défaut d’être imposants physiquement.

Gare aux bloqueurs

Peut-être pas tout à fait autant que celui des ailiers espacés, mais le groupe de bloqueurs disponibles fait saliver les recruteurs. À moins qu’une équipe conclue une transaction afin de s’assurer les services d’un quart-arrière, il y a même fort à parier que les deux premiers joueurs offensifs choisis, jeudi soir, seront Ikem Ekwonu et Evan Neal, qui ont dominé comme bloqueurs à gauche dans la NCAA.

PHOTO DARRON CUMMINGS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le bloqueur Ikem Ekwonu

Ekwonu est un athlète comme on en voit rarement sur les lignes offensives. Selon le Lindy’s Sports, il faisait partie d’une équipe d’athlétisme à un poids de 280 lb… Il est particulièrement efficace sur les jeux au sol, mais est également assez agile pour bloquer les chasseurs de quart qu’il affronte même s’il est un peu moins grand (6 pi 4 po) que le sont typiquement les bloqueurs à gauche.

Ekwonu est reconnu comme un joueur particulièrement intelligent, qui maîtrise autant la technique que les éléments stratégiques. Il a notamment reçu des offres des universités Harvard et Yale, mais a préféré l’Université d’État de la Caroline pour favoriser son développement au football.

S’il était certain qu’Ekwonu évoluerait au poste névralgique de bloqueur à gauche, il serait probablement le favori pour être le tout premier choix du repêchage. En raison de sa taille et du fait qu’il est dominant sur les jeux au sol, il pourrait toutefois être muté au poste de garde dans la NFL. Et les gardes n’ont pas une assez grande valeur pour être choisis au tout premier rang.

D’une façon ou d’une autre, Ekwonu sera fort probablement repêché dans le top 5 puisque, dans le pire des cas, il deviendra l’un des meilleurs gardes de la NFL si ça ne fonctionne pas au poste de bloqueur.

Evan Neal, lui, a le gabarit parfait pour être un bloqueur de premier plan grâce à ses 6 pi 7 po et 350 lb. Le risque, dans son cas, c’est que son jeu n’est pas toujours impeccable sur le plan technique. Les analystes estiment qu’il manque parfois de précision dans son jeu de pieds et dans le positionnement de ses mains lorsqu’il bloque des chasseurs de quart, ce qui a une incidence sur son équilibre.

PHOTO VASHA HUNT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le bloqueur Evan Neal

Cela dit, Neal a excellé dans la NCAA. Le fait qu’il jouait pour la puissante machine du Crimson Tide l’a-t-il aidé ? Sûrement. Il pouvait également dominer ses adversaires grâce à sa taille au football universitaire. Dans la NFL, son effort et la qualité de sa technique devront être constants afin de pouvoir neutraliser les meilleurs ailiers défensifs.

Ekwonu et Neal sont les têtes d’affiche des joueurs de ligne offensive, mais il y a plusieurs autres espoirs de grande qualité. Charles Cross (Mississippi State) excelle en protection de passe et devrait également être choisi dans le top 15. Daniel Faalele (Minnesota) est un Australien de 6 pi 8 po et 387 lb qui n’a commencé à jouer au football qu’en 2016 et qui a donc un potentiel très intéressant.

À défaut d’être un grand athlète, Trevor Penning (Northern Iowa) est reconnu pour sa robustesse, sa ténacité et son intensité. Il semble toutefois destiné à jouer du côté droit dans la NFL en raison de son manque d’agilité. Comme dans le cas d’Ekwonu, Zion Johnson n’a pas la taille (6 pi 3 po) qui est normalement recherchée chez les bloqueurs, mais l’ancien de Boston College est capable de jouer n’importe où sur la ligne.

PHOTO SAM CRAFT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Kenyon Green est considéré comme le meilleur espoir évoluant au poste de garde.

Enfin, Kenyon Green (Texas A&M) et Tyler Linderbaum (Iowa) sont respectivement considérés comme le meilleur garde et le meilleur centre et devraient être choisis au premier tour.

Même quantité, moins de qualité

Comme c’est le cas chez les ailiers espacés et les bloqueurs, il y a un grand nombre de porteurs de ballon et d’ailiers rapprochés qui suscitent l’intérêt des dépisteurs. La différence, c’est qu’aucun d’entre eux ne devrait être repêché au premier tour. On parle donc plus de quantité que de qualité.

Chez les ailiers rapprochés, Trey McBride (Colorado State) est vu comme le joueur le plus complet. Gagnant du trophée John Mackey, remis au meilleur ailier rapproché de la NCAA, l’an dernier, McBride est parfois comparé à Heath Miller, qui a connu une très belle carrière de 11 saisons avec les Steelers de Pittsburgh.

Jalen Wydermyer (Texas A&M) est un bon receveur, mais en arrache comme bloqueur. Grant Calcaterra (SMU) avait annoncé sa retraite en 2019 après avoir subi plusieurs commotions cérébrales avant de faire un retour au jeu. Son historique de blessures pourrait toutefois dissuader les équipes de le sélectionner dans les premiers tours.

PHOTO SAM CRAFT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jalen Wydermyer est un bon receveur, mais en arrache comme bloqueur.

D’après les analystes, McBride, Wydermyer, Calcaterra, Jake Ferguson (Wisconsin), Charlie Kosar (Iowa State), Greg Dulcich (UCLA) et Derrick Deese fils (San Jose State) devraient tous être repêchés, vendredi soir, alors qu’auront lieu le deuxième et le troisième tour.

La situation est très similaire chez les demis offensifs, alors qu’il serait très surprenant que l’un d’eux soit choisi au premier tour. Parce que le talent de la cuvée 2022 des porteurs de ballon est moyen dans son ensemble, mais également parce que leur valeur a considérablement baissé depuis une dizaine d’années.

Comme chez les ailiers rapprochés, il y a toutefois un groupe de six ou sept demis offensifs qui devraient normalement se faire choisir en deuxième ou en troisième tour. Ça devrait être le cas de Kenneth Walker III (Michigan State), Breece Hall (Iowa State), Isaiah Spiller (Texas A&M), Brian Robinson fils (Alabama), Zamir White (Georgia), Kyren Williams (Notre Dame) et Tyler Badie (Missouri). Du lot, Walker III et Hall sont considérés comme les deux meilleurs joueurs.

Avec Lindy’s Sports, ESPN, ProFootballTalk, Pro Football Focus