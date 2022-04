(Toronto) Après des débuts de négociations relativement calmes, les joueurs de la Ligue canadienne de football ont décidé de faire connaître publiquement leurs demandes en vue du renouvellement de la convention collective avec le circuit Ambrosie.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Cette semaine, un certain nombre de représentants des joueurs, ainsi que les membres du comité exécutif de l’AJLCF Henoc Muamba et Adam Bighill, ont mis le message du syndicat sur les divers réseaux sociaux : ils veulent être traités à titre de partenaires de la LCF et obtenir un contrat de travail juste.

Ces commentaires sur la place publique surviennent quelques semaines après que les deux parties eurent entamé des rencontres que les rumeurs disaient d’un ton amical. Certains accords auraient même été conclus sur des sujets secondaires.

C’étaient des signes encourageants, compte tenu du ton souvent acerbe des dernières négociations. Mais la LCF et ses joueurs n’avaient pas encore commencé à discuter des enjeux les plus importants, comme les questions monétaires et le ratio de joueurs canadiens.

La présente convention collective vient à échéance le 14 mai, la veille de l’ouverture des camps d’entraînement.

La décision du syndicat d’amener la discussion sur la place publique laisse croire que les négociations plus ardues viennent de commencer. La LCF et l’AJLCF n’étaient pas disponibles pour commenter ce jeudi.

Le syndicat a constamment rappelé son souhait de former un partenariat avec la ligue et d’obtenir un contrat de travail équitable.

« C’est important que l’Association des joueurs et la ligue se traitent l’un et l’autre comme des partenaires, car seulement avec un réel partenariat notre ligue sera-t-elle en mesure d’expérimenter une croissance exponentielle, a déclaré Muamba, vice-président de l’AJLCF et secondeur des Argonauts de Toronto. Nous devons aborder cette relation de façon respectueuse afin de maximiser tout le potentiel de ce partenariat. »

Bighill, aussi vice-président syndical et secondeur des Blue Bombers de Winnipeg, abonde dans le même sens.

« C’est important que l’AJLCF et la LCF soient des partenaires respectueux afin que nous puissions tous deux faire croître le football au Canada. »

Le joueur de ligne offensive des Tiger-Cats d’Hamilton Chris Van Zeyl, qui disputera sa 15e saison dans la ligue, a bien voulu préciser ce qui constituerait pour lui un contrat de travail juste.

« À mes yeux, une entente remplie de succès est une entente qui nous permet de créer une ligue plus forte ensemble, a-t-il souligné. Nous pouvons faire cela de deux façons. D’abord, nous assurer d’avoir des salaires compétitifs avec toutes ces nouvelles ligues qui sont mises sur pied. Ensuite, que si quelque chose devait arriver sur le terrain, qu’on prenne soin des gars par la suite. »

Le quart des Alouettes de Montréal Vernon Adams fils a été encore plus direct.

« Pour moi, une entente juste ressemble exactement à ce qu’elle devrait être : juste. »

La sécurité des joueurs est depuis longtemps une priorité pour l’AJLCF. Adams et Van Zeyl en ont aussi parlé.

« Nous sommes sur le terrain, a dit Adams. Nous risquons tout pour le divertissement des gens. […] Selon moi, ce serait la moindre des choses que d’avoir la couverture d’Assurances que nous méritons. »

La ligue et l’association des joueurs se sont rencontrés pratiquement sans arrêt depuis la fin de la saison 2018, alors qu’ils ont convenu du présent contrat de travail qu’ils ont dû modifier afin de disputer une saison écroutée à 14 rencontres l’an dernier, après avoir annulé le calendrier 2020.