(Washington) Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a envoyé une lettre à la Federal Trade Commission, mardi, indiquant avoir trouvé des preuves que les Commanders ont eu une conduite financière potentiellement illégale pendant plus d’une décennie.

Stephen Whyno Associated Press

Cela aurait été fait en retenant les revenus des billets des équipes en visite et les dépôts remboursables des fans.

Dans la lettre obtenue par l’Associated Press, le comité a décrit, à travers le témoignage d’anciens employés et l’accès aux courriels et aux documents, un schéma d’irrégularités financières du propriétaire Dan Snyder et des dirigeants de l’équipe.

À un moment donné en 2016, le comité a déclaré que l’équipe avait conservé jusqu’à cinq millions venant de 2000 détenteurs de billets de saison, tout en dissimulant des revenus partageables à la ligue.

Un ancien employé a témoigné devant le Congrès en disant que l’équipe avait deux tenues de livre distinctes : l’une avec des revenus de billets sous-déclarés qui sont allés à la NFL, l’une montrant le portrait complet.

Selon des témoignages, Snyder était au courant des chiffres partagés avec la ligue, tout en connaissant les données réelles.

Les revenus des billets sont partagés entre les 32 équipes de la NFL, dont 40 % sont déposés dans un fonds d’équipe visiteuse. Cet argent fait partie des piliers du partage des revenus de la ligue.

Une porte-parole de l’équipe a dit qu’il n’y avait pas de nouveau commentaire et a renvoyé à la déclaration du 31 mars : « L’équipe nie catégoriquement toute suggestion d’irrégularité financière de quelque nature que ce soit à tout moment. »

« Nous adhérons à des processus internes stricts qui sont conformes aux normes de l’industrie et aux normes comptables, nous sommes audités chaque année par un cabinet indépendant mondialement respecté, et nous sommes également soumis à des audits réguliers par la NFL. Nous continuons à coopérer pleinement avec le comité. »

Via un porte-parole, la NFL a dit avoir engagé Mary Jo White pour « étudier les questions les plus sérieuses soulevées par le comité ». White a dirigé la Securities and Exchange Commission de 2013 à 2017.

Le comité de surveillance de la Chambre a déclaré qu’il partageait des documents avec la FTC parce que la commission a le pouvoir d’enquêter sur les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses et de déterminer si des lois ont été enfreintes.

« Nous vous demandons de prendre toute autre mesure que vous jugez nécessaire pour vous assurer que tous les fonds soient restitués à leurs propriétaires légitimes et que les responsables soient tenus responsables de leur conduite », indique la lettre signée par la présidente du comité Carolyn B. Maloney ainsi que Raja Krishnamoorthi, qui dirige le sous-comité sur l’économie et la politique envers les consommateurs.

La lettre est adressée à la présidente de la FTC, Lina M. Khan, mais a également été envoyée aux procureurs généraux du Maryland, de la Virginie et du District de Columbia, ainsi qu’au commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Le Congrès a lancé une enquête sur l’inconduite de l’équipe en milieu de travail après que la ligue n’a pas publié de rapport détaillant les conclusions d’une enquête indépendante sur la question. Le comité a déclaré que la NFL et l’équipe « ont pris des mesures pour retenir les documents et informations clés ».

Cela a conduit les enquêteurs à rechercher des témoignages et des documents par d’autres moyens. Le comité a dit que l’enquête a notamment révélé du « harcèlement sexuel omniprésent et autres inconduites sur le lieu de travail (et) des inconduites financières potentielles ».

Selon des témoignages, l’inconduite financière consistait à rendre intentionnellement difficile pour les détenteurs d’abonnements de récupérer l’argent de dépôts remboursables, à compter certains de ces fonds restants comme un type de revenu différent (qui n’a pas besoin d’être partagé avec la ligue) et de rediriger de l’argent de ventes de billets pour les matchs de la NFL à d’autres évènements au FedEx Field, afin de cacher cet argent à la ligue.

Dans la lettre, le comité a partagé des données de feuille de calcul montrant des preuves de dépôts qui n’ont pas été restitués. Citant des courriels et le témoignage de Jason Friedman, vice-président de longue date des ventes et du service à la clientèle, les ventes de billets des matchs de Washington ont été transférées à un concert de Kenny Chesney en 2013 et à un match de football universitaire Navy-Notre Dame en 2014.

Lorsque la nouvelle a fait surface début avril au sujet de l’équipe retenant les revenus des billets, l’équipe a publié une déclaration niant ce rapport et a ajouté : « Quiconque a offert un témoignage suggérant une retenue des revenus a commis un parjure, pur et simple. »

L’avocate Lisa Banks, qui représente Friedman, a dit que l’équipe avait diffamé son client, qui a témoigné honnêtement « avec des preuves ».

Après que le comité ait envoyé la lettre à la FTC, Banks et l’avocate Debra Katz, qui représentent plus de 40 anciens employés, ont qualifié cette lettre comme « accablante ».

« Il est clair que l’inconduite de l’équipe va bien au-delà du harcèlement sexuel et des abus d’employés déjà documentés et a également eu un impact sur les finances de la NFL, des autres propriétaires de la NFL et des partisans de l’équipe », ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Nous sommes fiers de nos nombreux clients qui se sont manifestés à grands risques personnels pour révéler la vérité et nous rapprocher d’une transparence totale sur l’étendue du dysfonctionnement chez les Commanders de Washington. »