(Montréal) Les Alouettes de Montréal et le centre-arrière Christophe Normand se sont entendus sur les termes d’un nouveau contrat de deux saisons.

La Presse Canadienne

Le footballeur de six pieds deux, 238 livres, évolue avec les Alouettes depuis la saison 2019 après des arrêts à Winnipeg et à Edmonton. L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas manqué un match depuis qu’il a atterri à Montréal.

En deux saisons avec l’équipe, le joueur de 30 ans de Bromont s’est avéré un rouage important dans la protection sur les jeux de passes, en plus d’aider à créer des brèches pour le demi à l’attaque William Stanback. Normand a aussi capté cinq ballons pour des gains de 24 verges, en plus de récolter 18 plaqués au sein des unités spéciales avec Montréal.

En décembre 2021, il a été le finaliste des Alouettes pour l’obtention du trophée des anciens combattants Jake-Gaudaur. Cet honneur est remis à un joueur canadien de la LCF qui affiche le mieux les attributs des anciens combattants canadiens en temps de guerre, de conflit et de paix, soit force, persévérance, courage, camaraderie et implication communautaire.