Miguel Bujold La Presse

1. La valse des quarts-arrières

Une semaine après avoir annoncé sa retraite, Tom Brady a dit qu’il ne fallait jamais dire « jamais » et qu’il ne savait pas de quelle façon il se sentirait dans six mois… Son pote Rob Gronkowski, qui a lui-même pris une retraite d’un an, a ensuite dit qu’il s’attendait à ce que Brady reprenne sa carrière dans quelques années. Mais les Buccaneers de Tampa Bay, eux, doivent se trouver un nouveau quart-arrière. Tout comme les Steelers de Pittsburgh, et probablement aussi les Broncos de Denver et les Commanders de Washington, notamment. Est-ce qu’Aaron Rodgers sera de retour à Green Bay ? Avec quelle équipe Jimmy Garoppolo poursuivra-t-il sa carrière ? Russell Wilson, Kyler Murray et Deshaun Watson seront-ils échangés ? On risque fort d’assister à une valse de quarts-arrières au cours des prochaines semaines.

2. Joueurs autonomes et transactions

Le receveur Odell Beckham fils

Les développements quant aux quarts-arrières devraient être fascinants au cours de l’hiver, mais de nombreux autres joueurs de premier plan pourraient obtenir leur autonomie le mois prochain, dont les receveurs Davante Adams (Packers), Chris Godwin (Buccaneers), Odell Beckham fils (Rams) et JuJu Smith-Schuster (Steelers), ainsi que les chasseurs de quart Von Miller (Rams), Chandler Jones (Cardinals) et Jason Pierre-Paul (Buccaneers). Le quart-arrière Jameis Winston (Saints), le demi de sûreté Tyrann Mathieu (Chiefs), le demi de coin Stephon Gilmore (Panthers), le plaqueur Akiem Hicks (Bears) et les joueurs de ligne offensive Terron Armstead (Saints) et Brandon Scherff (Commanders) pourront négocier avec l’équipe de leur choix s’ils ne signent pas de nouveau contrat avant le 16 mars. Les récents championnats du Super Bowl des Rams et des Buccaneers inciteront probablement certaines équipes à être plus actives que par le passé sur le marché des joueurs autonomes et celui des transactions, ce qui rendra le mois de mars particulièrement intéressant.

3. Le repêchage

Le quart-arrière Malik Willis

Après la frénésie de mars, les équipes se concentreront sur le repêchage annuel, qui se déroulera du 28 au 30 avril. La force de cet encan, du moins en ce qui a trait aux meilleurs espoirs, est la qualité des joueurs de ligne, autant en attaque qu’en défense. Et on a vu l’importance d’avoir de bonnes lignes lors des deux dernières présentations du Super Bowl, n’est-ce pas ? Cela dit, la cote des meilleurs quarts-arrières monte toujours dans les semaines qui précèdent le repêchage et c’est un phénomène qu’on observe encore cette année. Considéré comme un espoir qui devrait être sélectionné en fin de premier tour ou même plus tard durant l’automne, Malik Willis est maintenant vu comme un joueur qui pourrait être choisi dans le top 10. Une tendance qui s’explique bien sûr par l’importance des quarts-arrières. Ce sont actuellement les six mêmes noms qui reviennent lorsqu’il est question des meilleurs quarts qui seront disponibles en avril : Willis, Kenny Pickett, Matt Corral, Desmond Ridder, Sam Howell et Carson Strong.

4. L’Allemagne et l’internationalisation

La NFL disputera trois autres matchs de la saison prochaine en Angleterre.

La NFL disputera trois autres matchs de la saison prochaine en Angleterre et en présentera un en Allemagne pour la toute première fois de son histoire. Munich accueillera la NFL en 2022, mais la Ligue a déjà confirmé qu’elle présenterait un ou des matchs à Francfort au cours des prochaines années. Le cinquième match joué à l’extérieur des États-Unis la saison prochaine le sera à Mexico. Alors que des rumeurs d’expansion ont commencé à circuler au cours des derniers mois, la NFL accorde de plus en plus d’importance à sa stratégie d’internationalisation. Plus d’équipes, plus de matchs, plus de fenêtres pour présenter ces matchs (en raison du fuseau horaire en Europe)… Le calendrier est passé de 16 à 17 matchs en 2021 et ce n’est fort probablement qu’une question de temps avant qu’il ne passe à 18. La solution afin de convaincre l’Association des joueurs d’accepter l’ajout d’un autre match est simple : deux ou trois semaines de relâche par saison au lieu d’une seule, comme c’est actuellement le cas. Attendez-vous à ce que le calendrier de la NFL soit étendu et élargi significativement au cours de la prochaine décennie et ce sont les autres ligues professionnelles qui en subiront les contrecoups.

5. Les Québécois

Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair n’ont actuellement pas de contrat pour la saison prochaine. Duvernay-Tardif n’a toujours pas confirmé qu’il poursuivrait sa carrière, lui qui a eu 31 ans le 11 février. Cette décision dépendra de plusieurs facteurs, dont son parcours en médecine. Auclair a quant à lui indiqué qu’il espérait jouer en 2022. La première saison dans la NFL du demi de coin Benjamin St-Juste a été éprouvante. Le Québécois a été à l’écart du jeu en deuxième moitié en raison de commotions cérébrales alors que les Commanders de Washington ont voulu jouer de prudence avec leur choix de troisième tour de l’année dernière. De son côté, le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage a passé sa saison recrue au sein de l’équipe de développement des Seahawks de Seattle et demeure sous contrat avec eux.