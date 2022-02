Même si les Jeux olympiques battent leur plein et que c’est la semaine du Super Bowl qui s’amorce, la LCF a jugé que c’était le moment parfait pour l’ouverture de son marché des joueurs autonomes…

Miguel Bujold La Presse

C’est donc à compter de mardi à midi que les neuf équipes de la ligue pourront annoncer des signatures de contrat officielles avec des joueurs provenant d’équipes rivales. Les organisations pouvaient toutefois négocier avec les joueurs autonomes potentiels depuis déjà une semaine.

Heureusement pour les Alouettes et leurs partisans, le directeur général Danny Maciocia prend de bien meilleures décisions que les décideurs de la LCF, qui continuent de laisser pantois avec leur légendaire sens du « timing ». Maciocia et les Als ont annoncé plusieurs nouvelles ententes, dont quatre avec des joueurs importants, lundi après-midi.

L’organisation et Jake Wieneke se sont entendus sur un contrat d’un an, qui permettra à l’équipe de garder son noyau offensif en place. Wieneke et Eugene Lewis, les deux meilleurs receveurs du club, auraient pu choisir de poursuivre leur carrière ailleurs, mais ont préféré demeurer dans le nid.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Jake Wieneke

Les Oiseaux ont également prolongé les contrats de William Stanback et de Chris Ackie pour deux saisons. Stanback était sous contrat pour une autre année, mais fera maintenant partie des Alouettes jusqu’au terme de la saison de 2024. Il a été nommé le joueur par excellence de la division Est en 2021.

Ackie est le meilleur secondeur du club et a connu une excellente deuxième moitié de saison en 2021. Le fait qu’il soit Canadien le rend doublement important puisqu’il continuera d’être l’un des sept joueurs partants canadiens de la formation.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE LA PRESSE Chris Ackie (à gauche)

La signature du bloqueur Chris Schleuger ne fera pas parler autant que celles de Stanback, Wieneke et Ackie, mais elle pourrait ultimement être aussi importante que celles-ci. Schleuger a déjà prouvé au cours de ses deux premières saisons qu’il pouvait occuper le poste de bloqueur à gauche et c’est peut-être ce qu’il fera à partir du mois de mai.

Échangé aux Elks d’Edmonton en retour du joueur de ligne défensive Mike Moore le mois dernier, Tony Washington ne protégera plus l’angle mort de Vernon Adams fils et les probabilités sont effectivement très bonnes que cette mission reviendra dorénavant à Schleuger.

Les Alouettes ont également accordé un nouveau contrat au secondeur national Kerfalla Exumé et au quart-arrière américain Davis Alexander. Un ancien des Carabins de l’Université de Montréal, Exumé a réussi 15 plaqués sur les unités spéciales des Alouettes en 2021, deuxième meilleur rendement de l’équipe derrière Alexandre Gagné. Alexander est un ancien de l’Université d’état de Portland, où il a terminé son parcours universitaire la saison dernière.