Tom Brady nous a habitués à des fins de match hollywoodiennes tout au long de sa carrière et il ne pouvait s’empêcher de refaire le coup pour l’annonce de sa retraite. Après de nombreuses spéculations depuis samedi, c’est finalement mardi que le légendaire quart-arrière tire officiellement sa révérence. Pour l’occasion, voici 12 moments marquants de la carrière du futur membre du Temple de la renommée.

Nicholas Richard La Presse

1er janvier 2000

Après deux saisons sur le banc de l’Université du Michigan, l’intrigant et très peu prometteur Tom Brady a finalement eu la chance de se faire valoir lorsqu’il a été nommé partant en 1998. À sa dernière année, il a mené son équipe jusqu’en finale de l’Orange Bowl. Le Crimson Tide de l’Alabama a pris deux fois une avance de 14 points, mais Brady a comblé l’écart et les Wolverines ont finalement remporté le match en prolongation. Le quart a été repêché par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre quelques mois plus tard, avec le 199e choix.

23 septembre 2001

Drew Bledsoe était un quart-arrière étoile dans la NFL. Tom Brady, son réserviste, savait qu’il avait un défi de taille devant lui s’il souhaitait un jour devancer le leader de l’équipe dans la hiérarchie. Toutefois, lors du deuxième match de la saison, en fin de quatrième quart, alors que les Pats perdaient 10-3 face aux Jets de New York, Mo Lewis a asséné un violent coup à Bledsoe. Le quart a fait une sévère commotion. C’est à ce moment que Brady a été envoyé dans la mêlée pour la première fois de sa carrière. La suite fait maintenant partie de l’histoire.

3 février 2002

Tom Brady a saisi sa chance. Après avoir été envoyé dans la mêlée par hasard en début de saison, il a remporté 11 des 14 matchs restants à la saison. Après avoir battu les Raiders et les Steelers à sa première participation en éliminatoires, Brady avait toute une commande au Super Bowl : les Rams de St. Louis avec « The Greatest Show on Turf ». En dépit du fait que Brady affrontait Kurt Warner et l’une des meilleures attaques de l’histoire du football, le no 12 a été sensationnel et a mené les Pats à une première conquête du Super Bowl grâce à une victoire in extremis de 16 à 13. Brady a reçu le titre de joueur par excellence de la rencontre.

6 février 2005

Après des conquêtes du Super Bowl en 2002 et 2004, Tom Brady et les Patriots étaient intraitables. Ils pouvaient réussir l’exploit de remporter deux championnats consécutifs, chose qui était de moins en moins facile à faire avec l’émergence des nouveaux quarts et de la parité de la ligue. Brady a eu l’aide de sa défense, certes, mais il a tout de même réussi 2 passes de touché et 23 de ses 33 passes. La Nouvelle-Angleterre a gagné le match et les Pats sont encore à ce jour la dernière équipe à avoir remporté deux Super Bowl de suite.

3 février 2008

Dans son documentaire Tom vs Time, Tom Brady a avoué qu’il s’agissait, encore aujourd’hui, de la pire journée de sa carrière. Il a encore de la difficulté à regarder l’attrapé improbable de David Tyree, qu’il a réalisé avec l’aide de son casque. Lors de la saison 2007, les Patriots avaient remporté tous leurs matchs en saison « régulière » : 16 victoires. Un record. Ils étaient largement favoris contre les Giants de New York. Les Patriots avaient les devants par quatre points avec 2 min 39 s à faire au match, mais Eli Manning a réussi à remonter le terrain, avec le jeu de Tyree, pour gagner 17-14.

7 septembre 2008

À la suite d’une saison « régulière » parfaite et d’une défaite crève-cœur au Super Bowl, les Patriots étaient largement favoris pour remporter le titre. Sauf que lors du premier match de la saison, comble de malheur, le maraudeur des Chiefs de Kansas City Bernard Pollard plaque Brady directement dans les genoux et le quart s’effondre, en douleur. Il venait de se déchirer le ligament croisé antérieur. Il s’est fait opérer et a raté toute la saison. Il s’agira de la seule blessure importante de sa carrière.

11 mai 2015

La NFL a annoncé que Tom Brady allait être suspendu pour quatre matchs après qu’une enquête eut révélé que les Patriots avaient dégonflé 11 ballons utilisés lors de la finale de conférence contre les Colts d’Indianapolis le 18 janvier 2015. Ont suivi une longue bataille judiciaire et une série d’appels. Dix-huit mois après le scandale, Brady a décidé d’abandonner le combat et de respecter la décision du juge. Il a dû regarder les quatre premières parties de la saison 2016 de chez lui.

5 février 2017

Certains diront que le Super Bowl LI entre les Patriots et les Falcons d’Atlanta est le plus grand match de l’histoire du football. Ce qui est certain, c’est que Tom Brady a orchestré la plus grande remontée de l’histoire du Super Bowl. Les Patriots tiraient de l’arrière 28-3 à la fin du troisième quart. Brady a pris les choses en main avec une passe de touché à James White et une autre à Danny Amendola. Puis, grâce à deux courses pour un touché de James White avec moins d’une minute à faire au quatrième quart et une autre au début de la prolongation, les Pats et Brady ont mis la main sur leur cinquième Super Bowl, dans l’euphorie.

4 février 2018

Les Patriots avaient offert un moment d’anthologie l’année précédente en revenant de l’arrière pour battre les Falcons au Super Bowl. Les attentes étaient donc élevées contre les surprenants Eagles de Philadelphie et l’imprévisible Nick Foles. Pourtant, la troupe de Bill Belichick a échappé la partie au compte de 41-33 dans un match complètement dingue. Malgré tout, Tom Brady a offert la meilleure performance de sa carrière au Super Bowl avec 3 passes de touché, aucune interception et 505 verges par la voie aérienne.

20 mars 2020

La saison 2019 avait été difficile pour les Patriots. Brady ne semblait plus être sur son X. C’est pourquoi, après des semaines de rumeurs et deux décennies passées en Nouvelle-Angleterre, le no 12 a pris la décision de commencer un nouveau chapitre. Il a annoncé sur son compte Instagram, à la surprise générale, s’être entendu avec les Buccaneers de Tampa Bay. Il avait alors signé une entente de deux ans et 50 millions de dollars.

7 février 2021

La signature de Tom Brady à Tampa Bay en a renversé plus d’un. La saison avait drôlement commencé pour l’as quart-arrière. Il semblait avoir du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe. Toutefois, il a mené son équipe en finale du Super Bowl contre les champions en titre, les Chiefs de Kansas City. Brady a été l’ombre de lui-même et a été fort efficace avec trois passes de touché. Les Buccaneers sont devenus la première équipe à gagner le Super Bowl dans son stade, Brady a remporté un septième Super Bowl et un cinquième titre de joueur par excellence.

12 décembre 2021

Tom Brady mène tous les quarts-arrières de l’histoire dans à peu près toutes les catégories possibles. La statistique la plus impressionnante et qui sera probablement la plus difficile à battre, outre son nombre de championnats, est le nombre de passes de touché en carrière. En additionnant ses réussites en saison « régulière » et en éliminatoires, Brady en a 710. Il est devenu le premier à atteindre le plateau des 700 en décembre dernier, contre les Bills de Buffalo, sur le touché victorieux, gracieuseté de Breshad Perriman. Derrière lui, on trouve Drew Brees (608) et Peyton Manning (579).

Réactions à sa retraite

Peyton Manning : « Bravo à mon ami pour cette incroyable carrière. De l’avoir fait si longtemps, à un si haut niveau, est incroyable. Ça a été un honneur et un privilège de compétitionner contre lui sur le terrain et d’être son ami hors du terrain. J’ai toujours admiré et respecté sa compétitivité, sa discipline et son désir d’être le meilleur. Je lui souhaite le meilleur pour le prochain chapitre. Bravo encore mon ami ! »

Roger Goodell, commissaire de la NFL : « On se souviendra de Tom comme l’un des plus grands. Compétiteur et un meneur incroyable, sa carrière se distingue par sa longévité et son excellence année après année. Tom a rendu tout le monde autour de lui meilleur et semblait toujours se lever dans les grands moments. Ses records de cinq titres de joueur par excellence du Super Bowl et de sept bagues fixent les objectifs à pourchasser pour tous les autres joueurs. Il a inspiré les partisans en Nouvelle-Angleterre, à Tampa, et partout sur la planète grâce à l’une des plus belles carrières de l’histoire de la NFL. »