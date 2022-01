Serait-ce la fin d’une ère dans la NFL ? Alors que tout le monde pensait dans les dernières heures que Tom Brady prenait officiellement sa retraite, il semble finalement que le quart-arrière n’aurait pas encore pris sa décision…

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La nouvelle, d’abord rapportée par ESPN, s’est répandue à travers le monde en quelques minutes. Sur le compte Twitter officiel de la NFL, des vidéos en hommage à Brady ont rapidement été publiées, laissant croire à une retraite officielle.

Mais deux heures plus tard, le journaliste du Tampa Bay Times Rick Stroud a indiqué sur le réseau social que le quart-arrière avait appelé le directeur général des Buccaneers, Jason Licht, afin de l’informer qu’il n’avait pas encore pris sa décision. Le père du joueur, Tom Brady senior, aurait dit la même chose à KRON 4 News. Si bien que le doute plane toujours à l’heure actuelle.

Si la nouvelle s’avère vraie, ce serait le 23 janvier que Tom Brady aurait enfilé son numéro 12 pour une ultime fois, alors que les Bucs ont été éliminés par les Rams de Los Angeles.

Vingt-deux saisons. Dix participations au Super Bowl. Sept championnats. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.

La légendaire carrière de Tom Brady s’est amorcée en 2000, alors que Bill Belichick et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en ont fait leur choix de sixième tour, 199e au total, au repêchage. Aux yeux des experts de l’époque, le produit des Wolverines de l’Université du Michigan n’était pas du tout prédestiné à avoir la carrière qu’il a finalement connue.

Ainsi, à son arrivée avec les Patriots, Brady est grandement sous-estimé et passe sa première saison sur le banc, en relève à Drew Bledsoe. Il n’a plus jamais regardé les matchs des lignes de côté par la suite.

L’année suivante, en 2002, il profite d’une blessure de Bledsoe pour s’imposer comme quart-arrière partant de la troupe de Bill Belichick. Et il ne rate pas sa chance : quelques mois plus tard, il mène les Patriots au premier sacre de leur histoire. Le premier de plusieurs…

Le numéro 12 répète l’exploit en 2003 face aux Panthers de la Caroline et en 2004 contre les Eagles de Philadelphie. La formation de la Nouvelle-Angleterre continue d’avoir du succès dans les années qui suivent sans toutefois soulever le Trophée Lombardi avant 10 autres saisons.

En quatre ans, de 2014 à 2018, Brady offre aux Patriots trois autres titres. Celui de 2017 restera d’ailleurs gravé dans les mémoires, alors que les hommes de Belichick ont comblé un déficit de 28-3 face aux Falcons d’Atlanta pour finalement l’emporter 34-28 en prolongation.

Le quart-arrière est devenu une légende.

Changement de décor, même exploit

En 2020, après 20 ans dans l’uniforme des Patriots, Brady fait son entrée sur le marché des joueurs autonomes et s’entend avec les Buccaneers de Tampa Bay. Alors âgé de 42 ans, il démontre rapidement qu’il a encore du gaz dans le réservoir. Dès sa première saison en Floride, il remporte son septième championnat aux mains des Chiefs de Kansas City. À croire que rien ne peut l’arrêter…

Encore cette année, le légendaire quart-arrière a mené les Bucs jusqu’au championnat de la section Sud de l’Association nationale. Bien qu’il lui restait encore une saison à honorer à son contrat, Brady avait laissé savoir que la suite de sa carrière était incertaine, dimanche dernier, après l’élimination des siens.

« Présentement, tout ce qui importe c’est la gratitude que j’ai envers cette équipe et les partisans qui nous ont soutenus tout au long de la saison, avait-il écrit sur Instagram. Cette année a été extrêmement demandante sur le plan personnel et professionnel, et j’apprécie chaque personne qui a travaillé aussi fort que possible pour aider cette équipe à accomplir tant de choses. »

Dans la balado Let’s Go, qu’il coanime avec Larry Fitzgerald et Jim Gray, Tom Brady a expliqué qu’il prendrait sa retraite seulement s’il sentait qu’il ne pouvait plus aider son équipe à gagner. Il a aussi indiqué qu’il était primordial que sa femme et ses enfants soient à l’aise avec la décision qu’il prendrait, parce qu’il aimerait passer plus de temps avec sa famille et qu’il ne voulait plus la négliger au profit du football.

Brady quitterait le sport à titre de meneur en carrière pour le nombre de verges par la voie des airs (84 520) et pour le nombre de passes de touché (624). En dix participations au Super Bowl, il a été nommé joueur par excellence à cinq reprises.

Les réactions affluent

Sans surprise, la nouvelle a rapidement fait le tour du Web, samedi après-midi. D’une minute à l’autre, plus rien d’autre n’importait dans le monde du sport. Des milliers de réactions de partisans, joueurs et acteurs du football n’ont pas tardé à se déverser sur les réseaux sociaux.

« Merci pour les souvenirs, bébé », a simplement écrit Julian Edelman, ancien coéquipier de Brady avec les Patriots.

Le receveur des Bucs, Mike Evans, est le dernier à avoir attrapé une passe de touché de Brady. « Merci pour tout, grand frère, c’était un honneur », a-t-il écrit.

Chris Godwin, aussi un coéquipier de Brady à Tampa Bay, a dit du quart-arrière qu’il était « le meilleur de l’histoire ». « Félicitations mon frère, je suis reconnaissant d’avoir pu partager le terrain avec toi. Plein d’amour ! »

Warren Moon, ancien quart-arrière de 23 saisons dans la NFL, a félicité Brady, mentionnant qu’il a eu « la plus belle carrière jamais réalisée par un athlète dans n’importe quel sport ». « Tu quittes au top !, a-t-il ajouté. Tout le meilleur pour toi dans la suite de ton aventure. On se voit à Canton ! »

Plusieurs en ont aussi profité pour publier des photos de Tom Brady au fil de sa carrière et de ses nombreuses victoires.