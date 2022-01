(East Rutherford) Les Giants de New York ont embauché le coordonnateur offensif des Bills de Buffalo, Brian Daboll, au poste d’entraîneur-chef, vendredi.

Tom Canavan Associated Press

Daboll, 46 ans, remplacera Joe Judge, qui a été limogé deux jours après la fin de la saison des Giants.

L’équipe new-yorkaise a affiché un dossier de 4-13 cette saison, une cinquième de suite avec plus de 10 revers.

Daboll a passé les quatre dernières campagnes à titre de coordonnateur offensif des Bills. Il a été le premier candidat que le directeur général Joe Schoen a interviewé. Schoen, en place depuis une semaine, a rapidement invité Daboll pour une deuxième entrevue.

Schoen a agi comme adjoint au directeur général des Bills durant la même période au cours de laquelle Daboll a occupé ses fonctions avec les Bills.

Les Giants ont interviewé six candidats pour le poste à pourvoir. Ils ont convié le coordonnateur défensif des Bills, Leslie Frazier, à une deuxième entrevue, plus tôt vendredi. Ils ont également tenu des pourparlers avec l’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Brian Flores, et avec le coordonnateur défensif des Bengals de Cincinnati, Lou Anarumo, des Cowboys de Dallas, Dan Quinn, et des Giants, Patrick Graham.