Alexandre Gagné (no. 34, à gauche) lors d’un match contre les Tiger-Cats de Hamilton au stade Percival-Molson en août dernier.

(Montréal) Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi que l’équipe a paraphé une nouvelle entente de deux saisons avec le centre-arrière Alexandre Gagné.

La Presse Canadienne

Gagné, un athlète de six pieds un pouce et 230 livres, a totalisé 18 plaqués sur les unités spéciales en 2021, bon pour le deuxième rang dans la Ligue canadienne de football. Il a de plus forcé un échappé, le tout en 14 parties.

En 2019, l’ancien du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke avait récolté 19 plaqués au sein des unités spéciales des Roughriders de la Saskatchewan. Cela lui avait valu le premier rang de son équipe et le huitième échelon dans la LCF.

En 2018, l’athlète qui aura 30 ans dans quelques jours, avait réussi 23 plaqués sur les unités spéciales, soit le troisième plus haut total dans le circuit.

Par ailleurs, les Alouettes ont aussi fait signer un contrat au joueur de ligne à l’attaque américain Nick Callender.

À sa saison recrue en 2021, l’athlète de 27 ans a disputé cinq rencontres, dont deux comme partant.

Les Alouettes ont aussi ajouté le demi défensif américain Herb Waters à l’alignement. Ancien receveur avec les Hurricanes de l’Université Miami, le joueur de 29 ans a évolué pour les Elks d’Edmonton, les Packers de Green Bay, les Steelers de Pittsburgh et les Vipers de Tampa Bay (XFL).