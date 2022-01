Depuis quelques années, chaque fin de saison est synonyme de remise en question pour Tom Brady. Le quart-arrière vient de compléter sa 22e saison dans la NFL et il ne sait toujours pas s’il sera de retour avec les Buccaneers de Tampa Bay la saison prochaine.

Nicholas Richard La Presse

Brady et les Bucs ont été éliminés samedi par les Rams de Los Angeles sur le dernier jeu du match. En théorie, il reste une année au contrat que le quart avait signé en s’amenant à Tampa Bay. Toutefois, le septuple champion du Super Bowl a indiqué dans une publication Instagram qu’il allait prendre le temps de réfléchir à son avenir au cours des prochaines semaines.

« Présentement, tout ce qui importe c’est la gratitude que j’ai envers cette équipe et les partisans qui nous ont supportés tout au long de la saison. Cette année a été extrêmement demandante sur le plan personnel et professionnel et j’apprécie chaque personne qui a travaillé aussi fort que possible pour aider cette équipe à accomplir tant de choses. »

Brady a terminé la saison régulière au sommet chez les quarts-arrière pour le nombre de verges, de passes complétées et de passes de touché.

Dans le balado Let’s Go, qu’il co-anime, TB12 a indiqué que ce qu’il motivait chaque jour était la relation qu’il entretient avec ses coéquipiers et son rôle dans le succès d’une équipe. Il a expliqué qu’il prendrait sa retraite seulement s’il sentait qu’il ne pouvait plus aider son équipe à gagner. Il a aussi mentionné qu’il était primordial que sa femme et ses enfants soient à l’aise avec la décision qu’il prendra, parce qu’il aimerait passer plus de temps avec sa famille et il ne veut plus la négliger au profit du football.