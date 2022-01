(Winnipeg) Les Blue Bombers de Winnipeg ont fait signer une prolongation de contrat d’un an au secondeur québécois Shayne Gauthier, mercredi.

La Presse Canadienne

Gauthier, qui est originaire de Dolbeau-Mistassini, aurait pu devenir joueur autonome le mois prochain.

Mesurant cinq pieds 10 pouces et pesant 223 livres, l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval en sera à une sixième saison dans l’uniforme des Blue Bombers, avec qui il a gagné la coupe Grey à deux reprises (2019 et 2021).

Les Blue Bombers ont sélectionné Gauthier en quatrième ronde du repêchage de la LCF de 2016, avec le 28e choix. Il a disputé 63 parties en carrière avec l’équipe de Winnipeg.

Gauthier a réussi 15 plaqués en 2021, un sommet en carrière, tout en ajoutant neuf plaqués sur les unités spéciales.