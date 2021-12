(Green Bay) Aaron Rodgers a devancé Brett Favre au chapitre des passes de touché pour les Packers et la troupe de Green Bay a vaincu les Browns de Cleveland 24-22, samedi.

Steve Megargee La Presse Canadienne

Rodgers a complété 24 de ses 34 passes pour des gains aériens de 202 verges avec trois passes de touché, portant son total en carrière à 445. Favre a lancé 508 passes de touché dans la NFL, dont 442 dans l’uniforme des Packers.

C’est toutefois la défensive des Packers (12-3) qui a volé la vedette en réalisant quatre interceptions et cinq sacs aux dépens du quart des Browns Baker Mayfield.

Les trois touchés des Packers sont survenus à la suite d’une interception aux dépens de Mayfield. La formation de Green Bay a scellé l’issue de la rencontre quand Rasul Douglas a réussi son deuxième larcin du match, alors qu’il ne restait que 43 secondes à écouler.

PHOTO BENNY SIEU, USA TODAY SPORTS Rasul Douglas (29), des Packers de Green Bay, intercepte une passe destinée au receveur des Browns de Cleveland, Donovan Peoples-Jones (11)

« Nous devons faire un meilleur travail pour fermer les livres, a déclaré Rodgers. Notre défensive l’a fait plusieurs fois. La semaine dernière, elle a stoppé une tentative de converti de deux points et cette fois, Rasul a réussi une importante interception. Ça rend nerveux, mais c’est difficile de gagner dans cette ligue. »

Mayfield a complété 21 de ses 36 passes pour des gains de 222 verges, avec deux passes de touché. Il a quitté la liste de réserve liée à la COVID-19, après avoir raté la défaite de 16-14 des Browns contre les Raiders de Las Vegas, lundi soir.

« C’était des passes ratées et ç’a fait mal à l’équipe, a analysé Mayfield. C’est ce qui est plus frustrant pour moi parce que notre défensive avait très bien joué contre une excellente attaque. Quand tu commets des revirements dans ton territoire, ça donne des occasions supplémentaires et ils vont en tirer avantage. »

Nick Chubb a obtenu 126 verges au sol et un majeur pour les Browns, qui ont récolté 219 verges par la course pour rester dans la rencontre.

Sans les services d’au moins huit réguliers en raison de la COVID-19, les Browns tiraient de l’arrière 24-12 au troisième quart, mais ils ont presque complété leur remontée.

Les Browns (7-8) ont réduit l’écart à 24-22 quand Mayfield a rejoint Anthony Schwartz pour un touché de cinq verges avec 4 : 31 à faire. Après un dégagement, ils ont repris le ballon à leur ligne de 25 avec 2 : 05 à jouer et trois temps d’arrêt. En troisième essai, Douglas a intercepté une passe de Mayfield pour mettre fin au débat.

Darnell Savage et Chandon Sullivan ont également réalisé une interception pour les Packers. Rashan Gary a réussi deux des cinq sacs de son équipe.

Avant que la troupe de Cleveland se mette à menacer en deuxième demie, la journée appartenait à Rodgers. Il a devancé Favre en lançant une passe de touché de 11 verges à Allen Lazard, au premier quart.

PHOTO DAVID J. PHILLIP, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brett Favre, en 2008

« Aaron bat tellement de records, a souligné Lazard. Chaque semaine, on dirait que je vais sur Instagram et quelqu’un publie qu’Aaron a battu un autre record. Pour nous, c’est comme une autre journée au bureau. Évidemment, ce record est plus gros. »

Rodgers a passé ses trois premières saisons dans la NFL comme substitut à Favre avant de prendre le flambeau, en 2008. Favre a laissé un message vidéo qui a été présenté sur le tableau indicateur du Lambeau Field.

« Félicitations pour avoir battu mon record de passes de touché, a dit Favre. J’ai une seule demande. Va nous chercher un autre Super Bowl. »

« Ça m’a assurément mis la larme à l’œil au banc, a avoué Rodgers. C’est un moment que je n’oublierai jamais. Je suis reconnaissant d’avoir reçu ce message de la part de Favre et d’avoir reçu une ovation de la foule. »

Rodgers a ensuite lancé deux passes de touché à Davante Adams, qui a capté 10 ballons pour des gains de 114 verges. Adams a réussi au moins 10 attrapés pour des gains de 100 verges et deux touchés pour une huitième fois en carrière, ce qui constitue un record de l’histoire de la NFL.

Adams a capté 67 passes de touché de Rodgers, ce qui représente un record d’équipe. Rodgers avait lancé 65 passes de touché à Jordy Nelson.

Les Packers étaient déjà assurés du titre de la section Nord de l’Association Nationale et ils visent maintenant le sommet de la Nationale. Ils n’ont pas participé au Super Bowl depuis 2010, quand ils ont remporté les grands honneurs.