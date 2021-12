Le'Veon Bell (au centre)a été libéré plus tôt cette saison après avoir disputé cinq matchs avec les Ravens de Baltimore.

PHOTO NICK WASS, ASSOCIATED PRESS

(Tampa) Les Buccaneers de Tampa Bay ont pallié un manque d’expérience dans le champ-arrière en faisant signer un contrat à Le’Veon Bell.

Fred Goodall Associated Press

Bell, qui a été libéré plus tôt cette saison après avoir disputé cinq matchs avec les Ravens de Baltimore, a rejoint les Buccaneers mardi, alors que les champions en titre du Super Bowl continuent à composer avec plusieurs blessures à des joueurs clés entourant le quart Tom Brady.

Le porteur de ballon Leonard Fournette a subi une blessure à l’ischio-jambier lors de la défaite de 9-0 aux mains des Saints de La Nouvelle-Orléans, dimanche. Ronald Jones reprendra le rôle de numéro un, qu’il avait perdu aux mains de Fournette lors de la dernière campagne.

La blessure à Fournette est survenue une semaine après que Giovani Bernard, un autre vétéran amené pour aider Brady, eut subi une blessure contre les Bills de Buffalo. Les Buccaneers ont aussi perdu les services du receveur Chris Godwin pour le reste de la campagne et du receveur Mike Evans, qui s’est aussi blessé à l’ischio-jambier contre les Saints.

Âgé de 29 ans, Bell a amassé plus de 1000 verges au sol à trois occasions et il est attrayant pour les Buccaneers en raison de son expérience. Il rejoint Ke’Shawn Vaughn comme substitut à Jones, qui a montré une moyenne de 4,7 verges par course cette saison.

Depuis qu’il est arrivé dans la NFL en 2013, en tant que choix de deuxième ronde des Steelers de Pittsburgh, Bell a récolté 6536 verges au sol et 42 touchés. Il a également capté 395 ballons pour des gains de 3258 verges avec huit majeurs pour les Steelers, les Jets de New York, les Chiefs de Kansas City et les Ravens.

Fournette a obtenu 812 verges par la course et huit touchés cette saison. Il vient également au deuxième rang des Buccaneers avec 69 réceptions, pour des gains de 454 verges et deux majeurs.

En cinq matchs avec les Ravens, Bell a porté le ballon 31 fois pour des gains de 83 verges et deux touchés.