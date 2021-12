(Montréal) Les Alouettes de Montréal donneront le coup d’envoi de leur saison 2022 en visitant les Stampeders de Calgary au stade McMahon, le 9 juin.

La Presse Canadienne

La Ligue canadienne de football a dévoilé son calendrier en vue de la prochaine saison, jeudi, et ce duel opposant les Montréalais aux Stampeders lancera les activités de la ligue pour 2022.

Les Alouettes disputeront leur match d’ouverture local le 23 juin, alors que les Roughriders de la Saskatchewan seront de passage au stade Percival-Molson.

Les Blue Bombers de Winnipeg, doubles champions en titre de la coupe Grey, seront en visite à Montréal le 4 août. La formation montréalaise se mesurera également au Rouge et Noir d’Ottawa lors du traditionnel match de l’Action de grâce.

Les hommes de Khari Jones mettront fin à leur saison en affrontant les Argonauts de Toronto au BMO Field, 29 octobre.

Alors que la saison 2021 de la LCF a été écourtée à 14 matchs en raison de la pandémie de COVID-19, les neuf équipes du circuit devraient disputer les 18 parties habituelles prévues au calendrier.

Les Blue Bombers amorceront la défense de leurs titres de la coupe Grey en accueillant le Rouge et Noir, le 10 juin. Le match revanche des finales de la LCF de 2019 et 2021 aura lieu de 24 juin, alors que les Tiger-Cats de Hamilton feront un arrêt à Winnipeg.

La LCF célébrera le 155e anniversaire du Canada en tenant un match entre les Elks d’Edmonton et les Tiger-Cats au Tim Hortons Field de Hamilton. Les affrontements lors de la fête du Travail et le Banjo Bowl seront aussi prévus au calendrier.

Les séries éliminatoires de la LCF se mettront en marche lors du premier week-end de novembre. Suivront les finales de section et la 109e finale de la Coupe Grey, qui se tiendra le 20 novembre au stade Mosaic de Regina, en Saskatchewan.

« Nous sommes revenus au jeu en 2021 et nos partisans ont accueilli notre magnifique sport avec énergie, entrain et enthousiasme, a déclaré le commissaire de la LCF, Randy Ambrosie. Nos joueurs et nos équipes ont répondu avec des matchs divertissants et remplis d’action, et nous ne pourrions pas être plus ravis d’entamer notre chemin vers la Saskatchewan, qui accueillera la 109e Coupe Grey. »

La saison 2022 renforcera l’engagement de la LCF envers la santé et la sécurité des joueurs en poursuivant la tendance de la ligue à offrir plus de temps de récupération entre les matchs. En 2016, les équipes ont joué avec moins de sept jours de repos à 55 reprises. Depuis, ce nombre a diminué chaque saison et en 2022, il sera réduit 38, ce qui constitue une diminution de 31 % sur une période de six campagnes.