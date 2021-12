(Hamilton) Zach Collaros est sur une lancée.

Dan Ralph La Presse Canadienne

Le vétéran américain affiche un dossier de 15-2 depuis qu’il est devenu le quart partant des Blue Bombers de Winnipeg en 2019.

Cette année-là, il a aidé l’équipe à mettre fin à une longue disette sans avoir gagné la coupe Grey. Dimanche, contre les Tiger-Cats de Hamilton, la formation du Manitoba pourrait devenir la première équipe depuis 2010 à défendre avec succès son titre de championne de la LCF.

Et vendredi soir, Collaros devrait être élu le joueur par excellence dans la ligue. Voilà ce qui serait un dénouement enivrant pour un joueur dont la carrière a été perturbée par les blessures et les doutes avant qu’il ne soit échangé aux Blue Bombers, en octobre 2019.

« Lorsqu’il est arrivé dans l’édifice, il s’est aussitôt impliqué dans la réunion. Il savait comment approcher ses coéquipiers pendant la réunion. Il a beaucoup écouté, ce qu’on savait qu’il ferait », a raconté l’entraîneur-chef des Blue Bombers, Mike O’Shea.

« Je doute qu’un autre joueur aurait pu arriver et faire ça. […] Je ne suis pas certain qu’un autre gars aurait pu s’intégrer aussi facilement et faire le travail. »

Maintenant âgé de 33 ans, Collaros a été échangé des Argonauts de Toronto aux Blue Bombers en octobre 2019, avant l’échéance pour compléter des transactions dans la LCF.

Les Blue Bombers sont devenus sa troisième équipe cette année-là. Il avait commencé la saison avec les Roughriders de la Saskatchewan, mais il a été victime d’une commotion cérébrale lors du match inaugural, face aux Tiger-Cats.

Les Roughriders ont placé le nom de Collaros sur la liste des blessés pour six matchs, mais avec l’ascension du réserviste Cody Fajardo, ils l’ont échangé aux Argonauts le 31 juillet. Toutefois, même s’il avait reçu le feu vert des médecins, Collaros n’a jamais pris part à un seul jeu avec les Argonauts.

À son premier match avec les Blue Bombers, qui était leur dernier de la saison, Collaros a lancé deux passes de touché dans un gain de 29-28 contre les Stampeders de Calgary.

Il a ensuite mené les Blue Bombers (11-7) à des victoires à l’étranger lors de matchs éliminatoires contre les Stampeders (35-14) et les Roughriders (20-13), puis à une confrontation en finale de la coupe Grey face aux Tiger-Cats.

Ces derniers étaient les favoris pour gagner le trophée après qu’ils eurent affiché un dossier de 15-3 en saison. Les Blue Bombers ont toutefois gagné leur première coupe Grey depuis 1990, par un score de 33-12.

Les Blue Bombers n’ont pas diminué la cadence lorsque les activités ont repris dans la LCF au mois d’août, présentant une fiche de 11-3, la meilleure dans la ligue.

Collaros a complété 243 des 346 passes qu’il a tentées (70,2 %) pour des gains de 3185 verges. Il a réussi 20 passes de touché, un sommet dans la LCF, et n’a été victime que de six interceptions.

« J’ai été très chanceux de jouer avec plusieurs grandes organisations, dont celle dans cette ville (Hamilton) qui a été vraiment spéciale », a déclaré Collaros, tout en affirmant que son expérience avec les Blue Bombers a été sa plus satisfaisante jusqu’à maintenant.

Collaros a passé quatre saisons avec les Tiger-Cats (2014-2017) et il a mené l’équipe jusqu’à la finale de la coupe Grey à sa première année.

Il a été échangé aux Roughriders le 3 janvier 2018.