PHOTO CHARLIE RIEDEL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Montréal) L’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, s’est soumis aux protocoles sanitaires contre la COVID-19 de la NFL et ratera le match de jeudi, contre les Saints de La Nouvelle-Orléans.

Schuyler Dixon Associated Press

McCarthy participera à toutes les rencontres de façon virtuelle et s’occupera de la préparation du plan de match. Il est le sixième membre du personnel d’entraîneurs ou de soutien à devoir rater un match en raison de la COVID.

L’équipe n’a pas immédiatement précisé qui allait servir d’entraîneur-chef intérimaire.

Les Cowboys ont été victimes d’une éclosion de COVID pendant le calendrier préparatoire et le début de la saison. Ils ont eu un mois de répit avant que de nouveaux cas soient constatés, à commencer par le botteur Greg Zuerlein au début de novembre.

Le plaqueur droit Terence Steele ne jouera pas non plus contre les Saints. L’entraîneur de la ligne à l’attaque Joe Philbin et son adjoint Jeff Blasko seront aussi absents, tout comme l’adjoint à l’attaque Scott Tolzien.

Deux membres de l’équipe de conditionnement ne seront pas du déplacement vers la Louisiane.