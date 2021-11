(Hamilton) Comme cela leur est arrivé trop souvent cette saison, les Alouettes se sont tirées dans le pied en demi-finale de l’Est et les Tiger-Cats de Hamilton ont pris la mesure du club de football montréalais 23-12 devant 21 892 spectateurs au Tim Hortons Field.

Frédéric Daigle La Presse Canadienne

La troupe de Khari Jones s’est butée à une défense alerte, qui a fait tourner le vent grâce à trois revirements menant à 13 points au deuxième quart.

Pourtant, le vénérable Trevor Harris a connu un bon match dans l’ensemble, amassant plus de 300 verges de gains aériens. Mais les deux lignes des Alouettes, à l’attaque comme défensive, ont connu un match difficile.

À l’attaque, Harris a été rejoint six fois derrière sa ligne de mêlée, dont quatre se sont soldés par des échappés – trois recouvrés et deux menant à des points par les Tiger-Cats, qui rendront visite aux Argonauts de Toronto en finale de l’Est la semaine prochaine.

La ligne défensive a été incapable d’appliquer de la pression sur Jeremiah Masoli en première demie. Elle a été à peine plus efficace dans la deuxième portion de la rencontre, mais ça a été insuffisant pour vraiment ennuyer le quart des locaux.

Le front défensif des Tiger-Cats a toutefois été fort efficace, limitant William Stanback à seulement 29 verges en 12 courses, privant ainsi les Alouettes de leur plus précieux atout.

Sept minutes d’enfer

L’attaque des Tiger-Cats de Hamilton n’allait nulle part et les Alouettes de Montréal semblaient sur le point d’ajouter à leur avance de 3-0 quand le ciel s’est écroulé sur la formation montréalaise.

En l’espace de sept minutes, les Alouettes ont commis trois revirements qui ont mené à 13 points des Tiger-Cats.

Ted Laurent a d’abord provoqué un échappé après un sac de Dylan Wynn alors que Harris et l’attaque montréalaise étaient postés à la ligne de 34 des locaux. Julian Howsare a récupéré le ballon avant de le ramener sur 45 verges. Après une course de deux verges de Papi White, Jeremiah Masoli a rejoint Brandon Banks sur un jeu de 20 verges pour placer les Tiger-Cats en avant et faire tourner le vent.

Sur leur possession suivante, les Ti-Cats ont commencé dans le territoire des Alouettes et franchi 48 verges en six jeux, couronnés par une course de six verges de Don Jackson pour le majeur.

La défense des Tiger-Cats a ensuite provoqué deux autres revirements coûteux aux Moineaux. Ja’Gared Davis a provoqué un échappé en rejoignant Harris derrière sa ligne de mêlée et Wynn a récupéré le ballon. Michael Domagolo a réussi un placement quelques jeux plus tard pour faire 17-3.

Les Ti-Cats ont ajouté trois autres points après l’interception de Stavros Kansantonis en fin de deuxième quart, qui a mené au deuxième placement du match de Domagolo à la toute fin du quart.

En moins de sept minutes, les Tiger-Cats ont réussi trois revirements pour 13 points et se sont forgé une avance de 17 points à la mi-temps. Les Alouettes ne s’en sont jamais remis.

Harris a bien orchestré une poussée de 93 verges couronnée par un superbe catch d’Eugene Lewis sur un jeu de 28 verges pour rapprocher les Alouettes à 10 points, mais l’attaque ne s’est plus approchée de la zone des buts de la rencontre.

Domagolo a complété la marque avec son troisième placement de la rencontre, sur 17 verges, avec moins de trois minutes à faire, leurs seuls points de la deuxième demie.

Les Alouettes sont ainsi éliminées en demi-finale de l’Est pour la deuxième saison consécutive après une quatrième défaite à leurs cinq dernières sorties. Une défaite qui soulèvera plusieurs questions lors du bilan du club dans quelques jours.