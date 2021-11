Tom Brady (12) et Leonard Fournette (7 in the first half against the Indianapolis Colts at Lucas Oil Stadium. Mandatory Credit: Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports

(Indianapolis) Leonard Fournette a mis un point final à sa performance de quatre touchés en marquant sur une course de 28 verges avec seulement 20 secondes restantes au match, dimanche, concluant une remontée victorieuse des Buccaneers de Tampa Bay 38-31 contre les Colts à Indianapolis.

Michael Marot Associated Press

Tom Brady a mené l’attaque Buccaneers (8-3). Sur la dernière séquence, il a enchaîné huit jeux pour 75 verges de gains après avoir pris possession du ballon avec 3 : 29 à faire. Au total, Fournette a porté le ballon 17 fois pour des gains de 100 verges et trois touchés au sol. Il a ajouté une réception payante sur la seule passe de touché de Brady dans le match.

Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour les champions en titre du Super Bowl. Dans le cas de Brady, il a amélioré sa fiche à 16-4 en carrière contre les Colts.

Profitant des vingt dernières secondes au cadran, les Colts (6-6) ont bien failli provoquer la prolongation. Isaiah Rodgers a d’abord ramené le botté sur 71 verges jusqu’à la ligne de 32 des Bucs. Toutefois, la première passe de Carson Wentz n’a pas pu être complétée, puis alors qu’il ne restait plus de temps, le demi de coin Pierre Desir a intercepté le ballon sur le dernier jeu près de la ligne des buts.

La différence s’est jouée dans les revirements. Les Bucs ont réussi à transformer trois revirements en 17 points. Et alors que les Colts détenaient l’avance 24-14 à la mi-temps, les Bucs ont réussi à renverser la vapeur dans les deux quarts suivants.

Jets 21 – Texans 14

Zach Wilson a cumulé 145 verges par la voie des airs, en plus de courir lui-même jusque dans la zone des buts pour un touché à son retour en jeu à la suite d’une blessure au genou, et les Jets de New York ont mis fin à leur série de trois défaites en prenant la mesure des Texans de Houston 21-14.

Wilson, 2e choix au total lors du plus récent repêchage de la NFL, avait raté les quatre derniers matchs. Il a d’ailleurs semblé un peu rouillé en début de partie, se commettant notamment dans une interception, mais il s’est ressaisi pour mener les Jets (3-8) à la victoire. Il s’est même permis un touché sur une courte course de quatre verges au troisième quart.

En fin de match, les Jets ont réussi à convertir deux quatrièmes essais en premiers jeux au cours d’une séquence offensive qui a culminé avec le placement de 37 verges de Matt Ammendola, ce qui portait la marque à 21-14 avec environ trois minutes et demie à jouer.

Les Texans (2-9), qui espéraient bâtir sur l’élan d’une victoire surprise face aux Titans la semaine dernière, ont bien paru en début de match, mais l’attaque a manqué de gaz. Tyrod Taylor a lancé deux passes de touchés au deuxième quart pour prendre les commandes 14-3, mais il n’a rien pu produire par la suite. Il a terminé le match avec 158 verges, deux touchés et une interception.

En fin de partie, les Texans ont eu l’occasion de créer l’égalité, mais Bryce Hall a rabattu une passe dirigée vers Nico Collins sur un quatrième essai et deux verges à franchir. Les Jets ont ainsi récupéré le ballon et n’ont eu qu’à laisser le temps s’écouler.

Eagles 7 – Giants 13

La défensive des Giants de New York s’est dressée devant Jalen Hurts, interceptant le jeune quart-arrière trois fois, et limitant l’attaque des Eagles de Philadelphie à sa plus faible production de la saison dans un gain de 13-7.

Daniel Jones a rejoint le natif de Philadelphie Chris Myarick sur une passe d’une verge et Graham Gano a réussi des placements de 35 et de 39 verges pour permettre aux Giants (4-7) de mettre fin à la courte série de deux victoires des Eagles (5-7).

Ces derniers ont été leur propre pire ennemi dans la défaite. Ils ont commis quatre revirements, dont une échappée du porteur de ballon Boston Scott, récupérée par la Giants à leur ligne de 40 avec 1 : 34 à écouler au match.

Les Eagles ont bien eu une dernière chance de toucher au ballon dans la dernière minute de jeu. Ils ont obtenu un premier essai à la ligne de 27 des Giants. Hurts a ensuite lancé trois passes, dont une qui a bien failli payer. Il a rejoint Jalen Reagor qui se dirigeait vers la zone des buts, mais le receveur a été incapable de maîtriser le ballon. Une autre passe vers Reagor, tout juste devant la ligne des buts, n’a également pas pu être complétée.

Panthers 10 – Dolphins 33

Tua Tagovailoa a été pratiquement sans faille, alors que son opposant Cam Newton a connu le pire match de sa carrière professionnelle, en termes statistiques, et les Dolphins de Miami ont écrasé les Panthers de la Caroline 33-10.

Dans les trois phases du jeu, les Dolphins semblaient avoir toutes les réponses.

Jaylen Waddle a réussi neuf réceptions pour afficher sa meilleure récolte de verges de la saison, avec 137, en plus d’inscrire un majeur. Puis, la défensive des Dolphins s’est offert un festin de cinq sacs du quart et de trois interceptions aux dépens de Newton.

Myles Gaskin a contribué à la fête avec deux touchés sur de courtes courses. Avec ce gain, les Dolphins (5-7) deviennent la sixième équipe dans l’histoire de la NFL à enchaîner quatre victoires après un début de saison de 1-7. Duke Riley a aussi s’est aussi illustré en bloquant un botté de dégagement, ce qui a mené à un touché des Dolphins.

Tagovailoa a remporté le duel des quarts à plate couture, complétant 27 de ses 31 passes pour des gains de 230 verges et un touché. Newton a cédé sa place au quatrième quart après n’avoir réussi que cinq de ses 21 passes. Les Panthers (5-7), encaissent une septième défaite à leurs neuf derniers affrontements.

Titans 13 – Patriots 36

Mac Jones a lancé deux passes de touchés et la défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a provoqué trois revirements, en route vers une sixième victoire consécutive. Cette fois ce sont les Titans du Tennessee qui ont goûté à la médecine des Patriots par la marque de 36-13.

Cette victoire a mis fin à une séquence de deux défaites des Patriots contre les Titans. Les Pats (8-4) ont porté leur fiche à 6-1 cette saison contre les équipes de la conférence Américaine.

La recrue Jones a complété 23 de ses 32 passes pour des gains de 310 verges. Kendrick Bourne a capté les deux passes de touchés des Pats et a terminé le match avec cinq réceptions et 61 verges.

Les Titans (8-4) ont tenté de maintenir le rythme en début de match, mais ont rapidement été dépassés en raison d’une série d’erreurs, incluant trois échappées des porteurs de ballon et une interception. Ryan Tannehill a fini sa journée avec 11 passes complétées en 21 tentatives pour 93 verges de gains et un touché.

Steelers 10 – Bengals 41

Joe Mixon a établi une nouvelle marque personnelle avec 165 verges de gains au sol, en plus d’inscrire deux touchés, puis Joe Burrow a ajouté un touché au sol et un autre par la passe dans une écrasante victoire des Bengals de Cincinnati 41-10 sur les Steelers de Pittsburgh.

Par cette victoire, les Bengals balaient pour la première fois depuis 2009 leur série de matchs contre les Steelers. Il s’agit d’un troisième gain de suite des Bengals face à leurs rivaux de la section Nord de la conférence Américaine. Auparavant, les Steelers avaient remporté les onze duels précédents.

Les Steelers (5-5-1) n’ont pas gagné à leurs trois derniers matchs alors que les Bengals (7-4), se positionnent avantageusement pour accéder aux éliminatoires de la NFL.

Les Bengals ont marqué des points à chacune de leurs quatre premières séquences en attaque. Puis, l’ancien membre des Steelers, Mike Hilton, a intercepté une passe de Ben Roethlisberger avant de ramener le ballon dans la zone des buts. À la mi-temps, l’avance des Bengals était déjà de 31-3.

Roethlisberger a subi deux interceptions et trois sacs, amassant 263 verges et une passe de touché en fin de match.

Son opposant, Burrow, a complété 20 de ses 24 passes pour 190 verges.

Falcons 21 – Jaguars 14

Cordarrelle Patterson a réussi deux touchés à son retour au jeu après avoir subi une blessure à une cheville et les Falcons d’Atlanta ont repris le chemin de la victoire pour la première fois en trois semaines grâce à un gain de 21-14 sur les pauvres Jaguars de Jacksonville.

Les Falcons (5-6) n’avaient pas franchi la zone des buts à leurs deux derniers affrontements, ne réussissant qu’un maigre placement au cours de ce passage à vide.

Ils se sont mis au travail pour jouer du « football plus intelligent » contre les Jaguars (2-9) et ils ont été récompensés.

Les Jaguars ont aussi contribué à leur propre perte alors que Trevor Lawrence s’est commis avec une interception dès la deuxième série offensive. Puis, James Robinson a échappé le ballon à la séquence suivante.

Les Falcons croyaient avoir transformé le revirement de Robinson en un botté de placement, mais une punition en défensive leur a valu un premier essai. Patterson en a ensuite profité pour se faufiler dans une ouverture au centre du terrain pour se rendre jusque dans la zone des buts au bout d’une course de 12 verges.

En tout début de match, Patterson avait aussi réussi un majeur sur une course de sept verges. Il a terminé le match avec 108 verges au sol et 27 par la voie des airs.

Broncos 28 – Chargers 7

La recrue Patrick Surtain II a intercepté deux passes de Justin Herbert, dont une retournée sur 70 verges pour un majeur, et les Broncos de Denver ont vaincu les Chargers de Los Angeles 28-7, dimanche.

Cette victoire importante des Broncos (6-5) a mis la table pour un duel contre les Chiefs de Kansas City (7-4) pour le premier rang de la section Ouest de l’Association Américaine.

La première interception de Surtain est survenue dans la zone des buts, à la suite d’une passe rabattue tentée en direction de Jared Cook, au quatrième quart. Les Broncos ont profité de ce revirement pour inscrire un touché quand Teddy Bridgewater a lancé une passe de neuf verges à Eric Saubert pour porter la marque à 21-7.

Sa deuxième interception a eu lieu un peu plus tard, quand Surtain a saisi un ballon qui a touché les mains d’Austin Ekeler. Le joueur des Broncos a sprinté le long de la ligne de côté pour accentuer l’avance à 28-7.

La défensive des Broncos s’est levée lors de match, qui a été marqué par une brève absence de Bridgewater en raison d’une blessure au bas de la jambe droite et les pertes des joueurs de ligne offensive Calvin Andreson et Dalton Risner.

Bridgewater est revenu au troisième quart et les Broncos ont confirmé leur victoire en courant avec le ballon. Ils ont amassé 147 verges au sol contre la pire défensive de la NFL contre la course.

Les deux premières séquences à l’attaque des Chargers en deuxième demie ont totalisé une vingtaine de jeux et ont écoulé plus de 14 minutes de jeu, mais elles n’ont donné aucun point.

Dustin Hopkins a d’abord raté sa première tentative de placement, sur une distance de 52 verges. Surtain a ensuite réalisé sa première interception aux dépens de Herbert.

Vikings 26 – 49ers 34

Deebo Samuel a inscrit deux touchés au sol avant de quitter la rencontre en raison d’une blessure et les 49ers de San Francisco ont défait les Vikings du Minnesota 34-26.

Ce duel opposant deux équipes qui se battent pour une place en séries a été très excitant alors qu’il y a eu six touchés au troisième quart, dont un retour de 99 verges pour un majeur du joueur des Vikings Kene Nwangwu.

Les 49ers (6-5) ont toutefois réussi quelques jeux de plus, notamment à mi-chemin au quatrième quart, quand ils ont freiné les Vikings en quatrième essai et les buts. La troupe de San Francisco a remporté ses trois derniers matchs.

Jimmy Garoppolo a lancé une passe de touché et pour des gains de 230 verges, mais les 49ers se sont une fois de plus fiés à l’attaque au sol. Samuel est devenu le premier receveur depuis la fusion des deux ligues à obtenir cinq majeurs par la course en une saison.

Samuel a porté le ballon six fois pour des gains de 66 verges et il a aussi capté un ballon pour des gains de 15 verges avant de quitter la rencontre. Elijah Mitchell a ajouté 133 verges au sol et un touché.

Kirk Cousins a lancé deux passes de touché à Adam Thielen pour les Vikings (5-6). Il a toutefois été victime d’une interception qui a mis la table pour une courte séquence offensive des 49ers.