(Montréal) La saison 2021 aura été celle de William Stanback chez les Alouettes de Montréal.

La Presse Canadienne

Le demi à l’attaque a été élu de façon unanime le joueur par excellence du club de football montréalais mercredi, auprès des membres votant de l’Association des chroniqueurs de football du Canada (ACFC) et des entraîneurs-chefs de la LCF.

Stanback trône au sommet du circuit Ambrosie avec 1131 verges de gains au sol, soit près de 200 de plus que son plus proche poursuivant, Ka’Deem Carey, des Stampeders de Calgary, même s’il a joué deux matchs de moins.

L’athlète de 27 ans domine aussi la LCF dans plusieurs autres catégories, dont sa moyenne de 6,1 verges par portée et ses 186 courses, en plus de ses six matchs de plus de 100 verges au sol. Son match de 203 verges au sol, ainsi que sa course de 65 verges, représentent des sommets du circuit canadien en 2021.

Stanback a inscrit trois touchés au sol en 2021, en plus d’avoir capté 15 passes pour 105 verges, portant ses verges totales à 1236, un autre sommet dans la ligue.

Deux nominations pour Ménard et Côté

Le joueur de ligne défensive David Ménard et le botteur de précision David Côté ont quant à eux remporté deux honneurs.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE David Ménard (52)

Ménard a à élu le joueur canadien et le joueur défensif par excellence. Côté a obtenu les titres de recrue par excellence et de joueur par excellence au sein des unités spéciales.

Finalement, le vétéran Landon Rice a été nommé le joueur de ligne offensive par excellence de l’équipe.

Les gagnants des Associations Est et Ouest, qui seront en nomination lors du gala 2021 de la LCF, seront connus le jeudi 25 novembre.

Le gala 2021 de la LCF aura lieu au Centre des congrès de Hamilton, le vendredi 10 décembre. Cette cérémonie est l’un des évènements phares de la semaine de la Coupe Grey.