La NFL exige des joueurs et des membres du personnel qu’ils portent un masque dans les installations des équipes peu importe leur statut vaccinal pour une semaine à compter de l’Action de grâce en plus de devoir subir deux tests de détection de la COVID-19 après la fête célébrée le 25 novembre aux États-Unis.

Rob Maaddi Associated Press

Les protocoles de la ligue ont été mis à jour en raison de l’augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis. Le quart des Packers de Green Bay Aaron Rodgers et celui des Steelers de Pittsburgh Ben Roethlisberger ont tous deux raté un match en raison du virus.

Le port du masque ne sera pas requis à l’extérieur ou dans la bulle d’entraînement. Les tests seront effectués les 29 novembre et 1er décembre.

La NFL a également encouragé ses équipes à offrir des tests de détection à l’auto pour les amis et membres de la famille des joueurs ou de leurs membres du personnel qui les visiteraient ou demeureraient avec eux pendant le long congé. Ces tests devraient avoir lieu avant qu’il n’y ait interaction avec les joueurs et les membres du personnel et être menés à un moment différent où les joueurs et membres du personnel seront testés.

Le circuit Goodell a rappelé à ses équipes d’observer les protocoles sanitaires dans leurs installations. La NFL a offert aux clubs de fournir du personnel pour leur prêter assistance à cette fin.

La semaine dernière, la NFL a imposé une amende de 300 000 $ US et de 14 650 $ à Rodgers et au receveur Allen Lazard pour avoir contrevenu aux protocoles mis en place par la ligue et l’Association des joueurs.