Football

Échange Chiefs-Jets

Laurent Duvernay-Tardif : « Une bonne chose pour tous les côtés »

Lorsque Laurent Duvernay-Tardif est apparu à l’écran pour sa visioconférence avec les journalistes, mercredi après-midi, c’était très étrange de le voir vêtu aux couleurs des Jets de New York. Au terme du point de presse virtuel une trentaine de minutes plus tard, on était déjà habitué à le voir en vert.