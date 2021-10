PHOTO IAN WALTON, ASSOCIATED PRESS

(Londres) Le quart Matt Ryan a accumulé des gains de 342 verges par la voie des airs et complété deux passes de touché, dimanche, et les Falcons d’Atlanta ont défait les Jets de New York 27-20 dans un match marquant le retour de la Ligue nationale de football à Londres.

Ken Maguire Associated Press

Les Falcons (2-3) ont pris une avance de 20-3 à la demie et sont parvenus à écouler le temps même s’ils ont permis aux Jets de demeurer dans la lutte en commettant deux échappés.

Toutefois, le quart Zach Wilson et ses coéquipiers des Jets (1-4) ont eu de la difficulté à faire avancer le ballon, à l’image de ce que vit le quart recrue depuis le début de la saison.

L’ailier rapproché recrue Kyle Pitts, quatrième joueur sélectionné lors du dernier repêchage, deux rangs derrière Wilson, a connu son meilleur match dans la NFL. Il a capté neuf passes pour des gains de 119 verges et a marqué son premier touché dans la ligue.

Wilson a réussi 19 de ses 32 passes pour des gains de 192 verges. Il n’a complété aucune passe de touché et a été victime d’une interception.

Ryan a complété 33 de ses 45 passes et n’a été victime d’aucune interception.

PHOTO ANDREW BOYERS, ACTION IMAGES VIA REUTERS Michael Carter a été soulevé dans les airs après avoir marqué le deuxième touché des Jets.

Ty Johnson et Michael Carter ont marqué des touchés au sol en deuxième demie pour les Jets.