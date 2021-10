Football

Belichick et Brady se sont rencontrés

Au lendemain de la victoire de Tom Brady et des Buccaneers de Tampa Bay à Foxborough, le choc entre Brady et son ancien entraîneur-chef Bill Belichick a continué de faire jaser sur la planète NFL. Les entraîneurs Urban Meyer et John Harbaugh ont également fait parler d’eux, mais pour les mauvaises raisons.