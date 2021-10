Football

NFL

L’état des forces

La quatrième semaine de la saison s’amorcera avec un duel entre les deux derniers joueurs sélectionnés au tout premier rang du repêchage, Joe Burrow et Trevor Lawrence, jeudi soir à Cincinnati. Alors que Burrow et les Bengals sont indéniablement sur la bonne voie, Lawrence et les Jaguars de Jacksonville en arrachent. Pour mettre la table à cette quatrième semaine du calendrier, voici l’état des forces.