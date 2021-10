(Foxborough) Pour les Patriots, la gloire connue avec Tom Brady rejaillit de chacune des six bannières de champions du Super Bowl, au Gillette Stadium.

Kyle Hightower Associated Press

Dimanche soir, il sera de retour, mais pour la première fois avec l’autre club, lors d’une visite des Buccaneers.

« Je connais le vestiaire et le tunnel des Pats. Je sais dans quelle direction est le vent. Je suis au courant de tout ça », a dit Brady, membre du club de la Nouvelle-Angleterre pendant 20 saisons.

Il sera opposé non seulement à son ancien entraîneur Bill Belichick, mais à un groupe qui n’a jamais regardé l’adversaire en y trouvant Brady.

« C’est une merveilleuse opportunité, a dit l’ailier défensif Deatrich Wise fils, des Patriots. J’ai hâte de vivre ça. »

Brady offre encore du grand football à 44 ans ; au terme de la saison dernière, il a remporté le Super Bowl avec sa nouvelle équipe.

Il mène la NFL avec 10 passes de touché cette année. Il a récolté en moyenne 362,3 verges de passes par match, se trouvant deuxième de la ligue à ce chapitre, derrière Derek Carr, des Raiders.

Tampa Bay domine le circuit avec 34,3 points par rencontre, avec une attaque du tonnerre comprenant les receveurs de passes Chris Godwin, Rob Gronkowski et Mike Evans.

Gronkowski a joué avec les Pats de 2010 à 2018, accumulant 521 attrapés, pour 7861 verges. Il domine l’histoire de l’équipe avec 79 réceptions pour des touchés.

« Nous n’aurons pas de marge d’erreur, a dit le demi de sûreté Devin McCourty, des Patriots. Il faudra être très vigilants. »

Brady connaît fort bien ses rivaux, qui comptent néanmoins rester fidèles à eux-mêmes.

« Assurément, Tom en sait plus sur nous que n’importe quel autre joueur de la ligue, a dit Belichick. Il va en tirer profit. Cela dit, ce ne serait pas la meilleure chose pour nous d’essayer de nous réinventer.

« Les choses qui nous définissent, nous devons les raffiner. C’est ça qui est le plus important. »

Un gain des visiteurs ferait de Brady le quatrième quart à signer une victoire contre chacune des 32 formations de la NFL, après Brett Favre, Drew Brees et Peyton Manning.

Brady a besoin de 68 verges de passes pour détrôner Brees au sommet de l’histoire en saison régulière. Brady en totalise 80 291.

Cela s’ajouterait à ses records dont le plus de passes de touchés (591), le plus de victoires comme quart partant (232) et le plus de victoires au Super Bowl (sept), notamment.

Bruce Arians, qui dirige les Bucs, a été un mentor pour des quarts de renom tels Manning, Ben Roethlisberger, Andrew Luck, Carson Palmer et Jameis Winston.

L’homme qui fêtera ses 69 ans dimanche aime bien le travail du jeune quart des Patriots Mac Jones, à ce point-ci.

« Il est intelligent, il sait se débarrasser du ballon et il est très précis en tant que passeur, a dit Arians. La pression ne le dérange. Il a vécu des gros matchs (avec Alabama). »