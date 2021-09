Stefen Banks (95) et Trevor Harris (7)

(Calgary) Stefen Banks a réussi quatre sacs du quart et il a récupéré un échappé, guidant les Stampeders de Calgary vers une victoire de 32-16 contre les Elks d’Edmonton, samedi.

La Presse Canadienne

Rene Paredes a réussi six bottés de précision et les Stampeders (2-4) ont mis fin à une séquence de deux revers en vengeant leur revers de 32-20 subi aux mains des Elks (2-3) lors de la fête du Travail.

Les Elks avaient gagné leurs deux dernières parties.

La formation d’Edmonton s’est inscrite au pointage en premier lorsque Sean Whyte a réussi un placement de 29 verges à mi-chemin au premier quart. Paredes a répliqué avec un botté de précision de 42 verges.

Whyte, sur une distance de 41 verges, et Paredes, sur une distance de 46 verges, se sont une fois de plus échangé un placement avant que le botteur des Stampeders donne les devants 9-6 à son équipe avant la fin de la première demie.

Le premier touché du match a été l’œuvre des Stampeders et il est survenu en début de troisième quart. Richard Leonard a intercepté une passe de Trevor Harris et quelques jeux plus tard, le quart substitut Jake Maier a plongé dans la zone des buts.

Paredes a ajouté un placement de 35 verges pour accentuer l’avance des Stampeders à 19-6.

Après un placement de Whyte, les Elks ont réussi leur première interception de la campagne et elle a été payante. Tôt au quatrième quart, Trumaine Washington a effectué un larcin aux dépens de Bo Levi Mitchell et il a ramené le ballon sur une distance de 47 verges pour un majeur.

Paredes a toutefois fait des siennes à deux autres occasions, envoyant le ballon entre les poteaux sur des distances de 43 et 41 verges. Mitchell a scellé l’issue de la rencontre en rejoignant Kamar Jorden pour une longue passe de touché de 50 verges.