Puisqu’il y a maintenant sept équipes par conférence qui participent aux éliminatoires, les quatre formations de la même division pourraient théoriquement atteindre le tournoi. Et il ne serait pas étonnant que cela se produise dans l’Ouest de la Nationale cette année, puisque les quatre équipes sont très talentueuses. Voici notre septième analyse en vue de la nouvelle saison de la NFL, qui débutera jeudi soir.

Miguel Bujold La Presse

Seahawks de Seattle

PHOTO JOE NICHOLSON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Pete Carroll, entraîneur-chef des Seahawks de Seattle

Depuis qu’il est devenu le quart-arrière partant des Seahawks à sa première saison, en 2012, Russell Wilson n’a jamais raté un match et a mené les siens dans les éliminatoires huit fois en neuf ans. Les partisans des Seahawks ont donc eu une bonne frousse lorsque la possibilité d’un échange impliquant Wilson a circulé, l’hiver dernier.

Insatisfait des stratégies offensives de l’équipe et du peu de poids qu’il avait dans celles-ci, Wilson aurait accepté d’être échangé aux Bears de Chicago, aux Raiders de Las Vegas, aux Cowboys de Dallas ou aux Saints de La Nouvelle-Orléans, selon les informations qui ont circulé. Les Seahawks auraient discuté de cette possibilité avec les Bears, mais le prix à payer était trop élevé aux yeux de l’équipe de Chicago, dit-on.

On peut comprendre Wilson de vouloir lancer le ballon le plus souvent possible avec une paire d’ailiers espacés comme celle que forment D. K. Metcalf et Tyler Lockett. Les styles de jeu de ces deux receveurs se complètent parfaitement, eux qui ont totalisé 183 attrapés pour 2357 verges et qui ont marqué 10 touchés chacun. Wilson n’avait jamais eu des receveurs de ce calibre à ses côtés.

Les Seahawks possèdent également une bonne paire de porteurs de ballon en Chris Carson et Rashaad Penny, qui est toutefois souvent blessé. Premier choix du club en 2018, Penny a déjà raté 21 matchs en trois saisons.

Wilson et l’attaque seront productifs à condition que la ligne fasse son travail. L’unité a presque toujours été un problème depuis le début de la carrière de Wilson. Duane Brown est un bon bloqueur à gauche et l’organisation a obtenu le garde Gabe Jackson, des Raiders, afin d’améliorer la protection devant Wilson. Est-ce que ce sera suffisant ?

La défense des Seahawks a été ordinaire depuis les belles années du fameux « Legion of Boom ». Grâce à l’excellent Bobby Wagner, au premier choix de l’équipe en 2020 Jordyn Brooks et à Jamal Adams, qui est un demi de sûreté qui joue comme un secondeur, la deuxième ligne devrait être la force de la défense.

L’ancien des Bengals de Cincinnati Carlos Dunlap a réussi cinq sacs en huit matchs à la suite de son acquisition par les Seahawks l’automne dernier. Dunlap et Poona Ford, qui se spécialise à ralentir le jeu au sol adverse, sont les deux têtes d’affiche de la ligne défensive. Quandre Diggs formera quant à lui un bon duo de demis de sûreté avec Adams, mais il y a actuellement de l’incertitude chez les demis de coin.

La première moitié du calendrier ne sera pas de tout repos pour les Seahawks, qui disputeront cinq de leurs neuf premiers matchs à Indianapolis, au Minnesota, à San Francisco, à Pittsburgh et à Green Bay. Or, même s’ils font partie d’une division que l’on peut qualifier de « groupe de la mort », les Seahawks devraient encore trouver le moyen de participer aux éliminatoires avec Wilson et l’entraîneur-chef Pete Carroll.

Notre prédiction : 10-7

Rams de Los Angeles

PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Matthew Stafford, quart-arrière des Rams de Los Angeles

Sean McVay et les Rams en ont surpris plusieurs en ajoutant deux premiers choix à Jared Goff dans la transaction qui l’a envoyé aux Lions de Detroit en retour de Matthew Stafford. Ce dernier est toujours à la recherche de sa première victoire en séries et son jeu a généralement été inférieur à celui des quarts-arrières qui font partie de l’élite.

Stafford n’aura toutefois jamais été aussi bien entouré qu’il le sera à Los Angeles. Grâce au brio de McVay, mais également avec un bon groupe de receveurs dont font partie Cooper Kupp, Robert Woods, l’ailier rapproché Tyler Higbee et le nouveau venu DeSean Jackson. À défaut d’avoir un receveur de talent comme Calvin Johnson, qui a attrapé les passes de Stafford durant plusieurs années à Detroit, les Rams possèdent une bonne variété de receveurs.

En contrepartie, l’équipe a perdu une pièce importante lorsque le demi Cam Akers s’est déchiré un tendon d’Achille. Akers ratera toute la saison, et les Rams ont obtenu Sony Michel, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, pour le remplacer. Mais Akers est un meilleur receveur et un joueur plus dynamique que Michel.

Le bloqueur à gauche Andrew Whitworth a toujours été un exemple de constance durant ses 15 premières saisons, mais lorsque la valeur la plus sûre d’une ligne offensive est un joueur qui approche la quarantaine, c’est un peu inquiétant… D’ailleurs, s’il avait pu bénéficier d’une meilleure protection devant lui, Goff ne serait probablement pas au Michigan.

La défense des Rams a été la meilleure de la NFL au chapitre des points et des verges en 2020, mais le coordonnateur Brandon Staley dirige maintenant les Chargers de Los Angeles. Il a été remplacé par Raheem Morris, un ancien entraîneur-chef qui possède de l’expérience comme coordonnateur défensif.

Aaron Donald est devenu le troisième de l’histoire à être nommé joueur défensif par excellence de la NFL à trois occasions (avec Lawrence Taylor et J. J. Watt). En sept saisons, Donald a réussi 85,5 sacs en 110 matchs, ce qui est énorme lorsqu’on sait qu’il est presque toujours opposé à deux joueurs.

L’autre joueur étoile de la défense des Rams est Jalen Ramsey, un demi de coin capable de neutraliser le meilleur receveur adverse sans obtenir l’aide d’un demi de sûreté, ce qui donne beaucoup d’options à un coordonnateur. Grâce à Donald et à Ramsey, les Rams parviennent à avoir l’une des meilleures défenses du circuit malgré la présence de certains partants médiocres au sein de l’unité.

Leonard Floyd a émergé chez les Rams après un début de carrière décevant à Chicago et a été récompensé avec un contrat de quatre ans d’une valeur de 64 millions. Micah Kiser est solide contre la course, alors que Kenny Young s’illustre principalement contre la passe. Les Rams devraient pouvoir compter sur un bon groupe de secondeurs avec Floyd, Kiser et Young.

Sur la première ligne, Michael Brockers a été échangé aux Lions, mais Sebastian Joseph-Day est solide et semble prêt à devenir un partant de qualité. À l’exception de Ramsey, la tertiaire des Rams semble un brin vulnérable à la suite du départ du demi de sûreté John Johnson II pour Cleveland. Darious Williams et Taylor Rapp sont deux demis défensifs qui devront s’établir comme de bons partants en 2021.

Notre prédiction : 10-7

49ers de San Francisco

PHOTO ARCHIVES USA TODAY SPORTS George Kittle, ailier rapproché des 49ers de San Francisco

Le directeur général John Lynch et l’entraîneur-chef Kyle Shanahan ont causé une certaine surprise en transigeant afin d’obtenir le troisième choix du repêchage d’avril. L’objectif était de mettre la main sur le quart d’avenir des 49ers, et c’est ce qu’ils espèrent avoir accompli avec la sélection de Trey Lance.

Mais Lance est vert, ayant très peu joué dans les rangs universitaires. C’est donc Jimmy Garoppolo qui devrait être le partant pour une bonne partie de la saison, qui sera fort probablement sa dernière à San Francisco.

Les blessures ont gâché la saison des 49ers en 2020 alors que plusieurs joueurs clés sont tombés au combat, notamment Garoppolo, le chasseur de quarts Nick Bosa et l’ailier rapproché George Kittle. En santé, les Niners possèdent une formation bien équilibrée, qui devrait être de retour en séries en janvier.

Kittle et les ailiers espacés Deebo Samuel et Brandon Aiyuk, qui a attrapé 60 passes en 12 matchs après avoir été un choix de premier tour en 2020, forment un trio de receveurs dynamiques, capables de contribuer au succès offensif des 49ers de plusieurs façons. À première vue, il semble toutefois y avoir un manque de profondeur chez les receveurs.

Après avoir repêché Lance, les 49ers ont amélioré leur rang de sélection afin de choisir le demi offensif Trey Sermon au troisième tour. Une curieuse décision lorsqu’on sait que le jeu au sol de Shanahan est presque toujours productif, peu importe qui est le porteur de ballon. En plus de Sermon, Raheem Mostert devrait obtenir passablement de temps de jeu dans le champ arrière, et Justin Juszczyk est le meilleur centre-arrière de la ligue, de l’avis de plusieurs experts.

Un an après avoir acquis l’excellent bloqueur à gauche Trent Williams, qui a signé un nouveau contrat de six ans pour 138 millions avec l’équipe, les 49ers ont obtenu le centre Alex Mack, qui connaît bien le système de jeu de Shanahan puisqu’il a joué sous ses ordres à Cleveland et à Atlanta. Le bloqueur à droite Mike McGlinchey et le garde Laken Tomlinson font également partie d’une bonne ligne offensive.

La ligne défensive demeure l’une des forces du club grâce à Bosa, qui se remet d’une déchirure d’un ligament croisé antérieur, Arik Armstead et Javon Kinlaw. Les trois joueurs sont d’anciens premiers choix capables d’être dominants à un contre un.

Fred Warner s’est établi comme l’un des meilleurs secondeurs intérieurs de la ligue à ses trois premières saisons et est le meneur de la défense des Niners. La tertiaire reste l’unité la plus incertaine de l’équipe. Jason Verrett, Emmanuel Moseley, K’Waun Williams et Josh Norman, qui a récemment été embauché, sont les principaux demis de coin, tandis que Jaquiski Tartt et Jimmie Ward devraient être les partants aux postes de demi de sûreté.

Notre prédiction : 10-7

Cardinals de l’Arizona

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS J. J. Watt, ailier défensif des Cardinals de l’Arizona

Les Cardinals ont ajouté deux joueurs qui ont fait partie de l’élite de la NFL au cours de la dernière décennie, J. J. Watt et A. J. Green. Amorçant sa troisième saison à la barre de l’équipe, l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury devra probablement mener les siens aux éliminatoires pour la première fois s’il veut être de retour en 2022 et l’organisation semble avoir décidé de l’aider à atteindre cet objectif.

Comme Kingsbury, le quart Kyler Murray entreprendra sa troisième saison, dimanche. Entouré de DeAndre Hopkins, Christian Kirk et Green, Murray devrait normalement être l’un des passeurs les plus prolifiques de la ligue. Surtout que les demis Chase Edmonds et James Conner, anciennement des Steelers de Pittsburgh, sont efficaces dans le jeu aérien.

Même si elle a fait moins parler que celles de Watt et de Green, l’acquisition du centre Rodney Hudson pourrait être la plus judicieuse des Cards. Hudson devrait être une force stabilisatrice pour une ligne offensive qui a été tantôt correcte, tantôt mauvaise depuis l’arrivée de Murray. Hudson et le bloqueur D. J. Humphries sont les meilleurs éléments du quintette.

Watt devrait rapidement devenir le leader des Cardinals, comme il l’a été durant ses 10 saisons avec les Texans de Houston. Sa présence sur la ligne défensive devrait quant à elle rendre Chandler Jones encore plus dangereux. L’ailier défensif est de retour avec les Cards après avoir demandé une transaction qui n’est jamais venue.

Un an après avoir choisi le polyvalent Isaiah Simmons avec leur première sélection, les Cards ont repêché un autre secondeur au premier tour. Il s’agit cette fois de Zaven Collins, qui devrait rapidement s’établir comme l’un des secondeurs intérieurs partants du club. Simmons et Collins devraient être des joueurs clés avant longtemps.

Budda Baker est l’un des demis de sûreté les plus robustes de la NFL, ce qui est remarquable pour un joueur de 5 pi 10 po et 195 lb. Baker est sans contredit le joueur le plus talentueux d’une tertiaire qui pourrait être une faiblesse importante pour les Cards. Patrick Peterson joue maintenant au Minnesota et n’a pas été adéquatement remplacé. L’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Titans du Tennessee Malcolm Butler devait faire partie de la solution, mais le demi de coin a décidé de prendre sa retraite la semaine dernière.

Notre prédiction : 8-9