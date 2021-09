Football

Alouettes 51, Rouge et Noir 29

Et revoici Adams fils !

Vernon Adams fils a été retiré du match avec un peu plus de 10 minutes à jouer au 4e quart, vendredi soir à Ottawa. Pas parce qu’il avait été mauvais, mais parce que les Alouettes menaient 41-13 aux dépens du Rouge et Noir. Ses statistiques à ce moment : 16 en 21 pour 264 verges, 4 passes de touché et aucune interception.