Nous amorçons notre série de huit textes en prévision du début de la saison de la NFL avec une analyse de la division qu’ont dominée les Patriots de la Nouvelle-Angleterre durant deux décennies. Domination qui a pris fin en 2020 avec l’ascension de Josh Allen et des Bills de Buffalo.

Miguel Bujold La Presse

Bills de Buffalo

PHOTO ELISE AMENDOLA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Stefon Diggs

En remportant le titre de leur division pour la première fois depuis 1995 et en participant aux éliminatoires pour la troisième fois en quatre ans, les Bills ont enfin détrôné les Patriots au sommet de l’Est de l’Américaine. L’équipe de Sean McDermott s’est par le fait même établie comme une puissance du circuit et devrait le rester pour un bon nombre d’années.

L’ascension de Josh Allen, qui amorcera sa quatrième saison, a été fulgurante. Son taux de passes complétées est passé de 52,8 % à 58,8 %, puis à 69,2 % en 2020. La puissance de son bras droit, sa capacité à gagner des verges au sol (1562 en trois saisons) et sa volonté de devenir un leader n’ont jamais fait de doute. Et voilà qu’Allen a maintenant effacé les doutes quant à sa précision comme passeur.

L’arrivée de Stefon Diggs a complètement transformé l’attaque des Bills. Acquis des Vikings du Minneaota dans une judicieuse transaction, Diggs a mené la NFL avec 127 attrapés et 1535 verges par la passe en 2020.

Les Bills ont continué d’améliorer leur groupe de receveurs en ajoutant le vétéran Emmanuel Sanders, qui tentera d’établir un record de la NFL en prenant part au Super Bowl avec une quatrième équipe différente (Steelers, Broncos et 49ers). Cole Beasley et Gabriel Davis, choix de quatrième tour en 2020 qui a bien fait à sa première saison, devraient être les deux autres principaux ailiers espacés.

Grâce notamment aux bloqueurs Dion Dawkins et Daryl Williams, la ligne offensive des Bills est l’une des plus solides de la NFL.

L’équipe semble vouloir privilégier un partage du travail chez les porteurs de ballon en comptant sur Devin Singletary, Zack Moss et le nouveau venu Matt Breida.

McDermott et le coordonnateur défensif Leslie Frazier devront élever le niveau de jeu de leur défense afin que les Bills puissent retourner au Super Bowl pour la première fois depuis 1993. Le secondeur intérieur Tremaine Edmunds et le plaqueur Ed Oliver, deux anciens premiers choix, peuvent en donner un peu plus.

La recrue Greg Rousseau, un autre choix de premier tour, devra contribuer rapidement en pressant le quart-arrière puisque les vétérans Mario Addison et Jerry Hughes seront âgés de 34 et 33 ans lorsque la saison débutera.

Menée par Tre’Davious White, qui fait partie de l’élite chez les demis de coin, la tertiaire est très bonne et le sera encore davantage si Edmunds, Oliver et Rousseau jouent à la hauteur de leur talent devant elle.

Sur papier, les Bills possèdent une équipe capable de se rendre jusqu’au bout, eux qui se sont inclinés en finale de conférence à Kansas City en janvier dernier. Les Chiefs demeurent les favoris pour remporter la Conférence américaine, mais les Bills les talonnent de très près.

Notre prédiction : 13-4

Patriots de la Nouvelle-Angleterre

PHOTO ERIC HARTLINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Mac Jones

Bill Belichick a avoué que son équipe manquait de talent la saison dernière, ce qui a mené à la première fiche perdante des Patriots (7-9) depuis 2000. Après avoir regardé Tom Brady soulever le trophée Lombardi pour la septième fois de sa carrière, Belichick a pris les grands moyens pour reconstruire sa propre équipe.

Le grand manitou des Pats a accordé des contrats qui ont totalisé plus de 160 millions en argent garanti sur le marché des joueurs autonomes. Il a entre autres embauché les deux meilleurs ailiers rapprochés disponibles, Hunter Henry et Jonnu Smith ; les ailiers espacés Nelson Agholor et Kendrick Bourne ; les secondeurs Matthew Judon et Kyle Van Noy ; et les joueurs de ligne défensive Henry Anderson et Davon Godchaux.

Les Patriots ont ensuite utilisé le 15e choix du repêchage pour sélectionner leur quart d’avenir, Mac Jones.

Excellent avec le Crimson Tide d’Alabama, Jones possède plusieurs des mêmes qualités de joueur que Brady. Sa lecture du jeu est particulièrement bonne et il est un passeur précis.

Cam Newton a été retranché par les Patriots, mardi, il ne fait donc plus de doute que Jones est le nouvel homme de confiance de Belichick.

La ligne offensive demeure l’une des forces des Pats grâce à des joueurs comme Shaq Mason et David Andrews. Un choix de sixième tour en 2020, Michael Onwenu s’est vite fait une place au sein des partants et l’organisation a rapatrié le bloqueur Trent Brown des Raiders. Ça aiderait si l’ancien premier choix Isaiah Wynn pouvait rester en santé.

Damien Harris devrait être le porteur de ballon principal à la suite de la récente transaction qui a envoyé Sony Michel aux Rams. James White fait toujours partie de l’équipe et le groupe de receveurs a été amélioré sur le marché des joueurs autonomes.

En défense, le retour au jeu de Dont’a Hightower, qui a choisi de ne pas jouer en 2020 à cause de la COVID-19, devrait stabiliser l’unité en entier. Belichick a ajouté plusieurs joueurs qu’il affectionnait et la tertiaire devrait être efficace avec des vétérans comme Stephon Gilmore, Devin McCourty, J. C. Jackson et Jonathan Jones. Gilmore ratera toutefois le début de la saison en raison d’une blessure à un quadriceps.

Les Patriots ne peuvent probablement pas viser une participation au Super Bowl dès cette année, mais une place dans les éliminatoires est un objectif réaliste, d’autant que leur calendrier semble relativement facile.

Notre prédiction : 9-8

Dolphins de Miami

PHOTO LYNNE SLADKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Tua Tagovailoa et Salvon Ahmed

Si c’était à refaire, les Dolphins choisiraient-ils encore Tua Tagovailoa avec le cinquième choix du repêchage de 2020 ou opteraient-ils pour Justin Herbert ? Ce dernier et Joe Burrow ont vite démontré qu’ils pouvaient être des quarts-arrières de premier plan tandis que le jeu de Tagovailoa a été inégal à sa première saison. À la décharge de Tagovailoa, il revenait d’une blessure sérieuse à la hanche.

Ryan Fitzpatrick jouant maintenant à Washington, Tagovailoa aura tout le plancher, mais s’il devait en arracher, c’est Jacoby Brissett qui le remplacerait.

Pour faciliter la progression de Tagovailoa, les Dolphins ont repêché son ancien coéquipier Jaylen Waddle au sixième rang de l’encan d’avril dernier. Ils ont également embauché Will Fuller V. Ces deux ailiers espacés se sont joints à DeVante Parker et à l’ailier rapproché Mike Gesicki, qui a émergé avec une saison de 53 attrapés, 703 verges et 6 touchés en 2020. Les Dolphins n’ont pas eu autant de talent chez leurs receveurs depuis fort longtemps.

Il y a cependant plus d’incertitude à la ligne offensive, une unité qui devra compter sur la progression des jeunes bloqueurs Austin Jackson (20e espoir sélectionné en 2020) et Liam Eichenberg, qui a été choisi au deuxième tour en avril dernier.

On comprend mal pourquoi les Dolphins n’ont pas greffé un porteur de ballon de qualité à leur formation, ce qui aurait diminué la pression sur Tagovailoa.

L’ancien des Rams Malcolm Brown a signé un contrat comme joueur autonome, mais il n’y a aucune valeur sûre à part lui chez les demis offensifs. Et Brown a presque toujours été un réserviste.

L’expertise de l’entraîneur-chef Brian Flores est le jeu défensif, mais il y a encore des trous dans la défense des Dolphins. Emmanuel Ogbah a connu sa meilleure saison avec neuf sacs en 2020 et la tertiaire est redoutable avec des joueurs comme Xavien Howard (22 interceptions depuis 2017), Byron Jones et Eric Rowe.

En contrepartie, l’ancien premier choix Christian Wilkins tarde à s’établir sur la ligne défensive et, à l’exception de Jerome Baker, les secondeurs laissent à désirer.

Les anciens adjoints de Bill Belichick ont rarement connu beaucoup de succès comme entraîneur-chef, mais Flores pourrait être l’exception à la règle. Après deux décennies de surplace et de médiocrité, les Dolphins sont sur la bonne voie. Mais il leur faudra peut-être une autre bonne saison morte avant de devenir des aspirants légitimes.

Notre prédiction : 8-9

Jets de New York

PHOTO JOHN MINCHILLO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Robert Saleh

C’est une nouvelle ère qui s’amorce chez les Jets. Robert Saleh est le nouvel entraîneur-chef et Zach Wilson devrait être le quart partant dès le début de la saison. Le directeur général Joe Douglas a jugé que Sam Darnold ne représentait pas la solution à long terme au poste de quart et l’a échangé aux Panthers.

Saleh a notamment été le coordonnateur défensif des 49ers de 2017 à 2020. La passion et l’intensité qu’il apporte feront grand bien à une équipe qui s’en allait nulle part depuis plusieurs années.

Choisi au deuxième rang du repêchage trois ans après que Darnold eut été le troisième espoir sélectionné, Wilson est un produit de l’Université Brigham Young qui possède énormément de potentiel. Mais comme c’est le cas pour tous les jeunes quarts qui font leur entrée dans le circuit, la question est de savoir s’il sera en mesure d’être productif contre les robustes défenses de la NFL.

C’est le premier choix du club en 2020, Mekhi Becton, qui aura la mission de protéger l’angle mort de Wilson. À 6 pi 7 po et 363 livres, Becton y gagnerait à améliorer sa condition physique, lui qui a subi quelques blessures à sa première saison l’année dernière. Les Jets ont ajouté le garde Alijah Vera-Tucker avec leur deuxième choix du premier tour en avril. La ligne offensive sera donc construite autour de ces deux joueurs.

Sans trop faire de bruit, les Jets se construisent un groupe de receveurs intéressant.

L’ancien des Titans Corey Davis a été obtenu sur le marché des joueurs autonomes et devrait être le receveur numéro un de l’équipe. Denzel Mims a bien joué à sa saison recrue et Douglas a repêché un ailier espacé au deuxième tour pour la deuxième année de suite avec la sélection d’Elijah Moore.

Les Jets ont embauché quelques vétérans qui devaient faire partie des partants en défense, dont l’ailier défensif Carl Lawson, le plaqueur Sheldon Rankins, le secondeur Jarrad Davis et le demi défensif Lamarcus Joyner. Lawson ratera toutefois toute la saison après s’être déchiré un tendon d’Achille et Davis s’absentera deux mois, blessé à une cheville. Afin de remplacer Lawson, les Jets ont récemment acquis Shaq Lawson (aucun lien de parenté) des Texans.

Le joueur de ligne défensive Quinnen Williams et le demi de sûreté Marcus Mayes ont été deux des meilleurs joueurs de l’équipe la saison dernière et C. J. Mosley devrait enfin jouer. Depuis qu’il a fait sauter la banque il y a deux ans, l’ancien des Ravens n’a joué que deux matchs avec sa nouvelle équipe.

Les Jets sont nettement améliorés par rapport à l’année dernière et devraient jouer avec plus de combativité sous les ordres de Saleh. Si Wilson étonne à sa première saison, les Jets pourraient gagner un peu plus souvent que ce à quoi s’attendent les experts.

Notre prédiction : 5-12