Football

Cowboys de Dallas

Six joueurs ajoutés à la liste COVID-19

(Frisco) Les noms du joueur de ligne offensive Connor Williams et du demi de sûreté Damontae Kazee ont été inscrits sur la liste des joueurs soumis au protocole lié à la COVID-19, gonflant le nombre de joueurs des Cowboys de Dallas sur cette liste à six, en plus du coordonnateur défensif Dan Quinn.