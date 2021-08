PHOTO STEPHEN BRASHEAR, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Englewood) L’entraîneur-chef des Broncos de Denver, Vic Fangio, a informé l’équipe que Teddy Bridgewater sera le quart partant pour commencer la saison.

Arnie Stapleton Associated Press

Bridgewater a été préféré à Drew Lock.

Aucun des deux quarts n’a particulièrement brillé au cours du camp, mais ils ont tous les deux élevé leur niveau de jeu lors des matchs préparatoires.

Lock a été spectaculaire face aux Vikings du Minnesota, mais Bridgewater a gagné le poste de partant grâce à une performance sans faute en relève face aux Vikings et un excellent départ face aux Seahawks de Seattle.

Lock a notamment lancé une passe de touché de 80 verges à K. J. Hamler et a réussi d’autres bijoux de la sorte à l’entraînement. Il a toutefois continué à manquer d’aisance avec certaines formations, à manquer de leadership dans le caucus et avant la remise, d’instinct pour fuir la pression et de précision.

Bridgewater deviendra le 11e quart à obtenir un départ pour les Broncos depuis que Peyton Manning a pris sa retraite après avoir remporté le 50e Super Bowl au terme de la saison 2015. Manning a été intronisé au Temple de la renommée du football professionnel plus tôt ce mois-ci.

Les Broncos affichent un dossier de 32-48 en cinq saisons depuis le départ de Manning, incluant une fiche de 8-10 sous Lock. Bridgewater a compilé une fiche de 26-23 au cours de sa carrière avec les Vikings, les Saints de La Nouvelle-Orléans et les Panthers de la Caroline.