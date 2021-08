David Côté sait fort bien qu’un poste de botteur ne tient souvent pas à grand-chose au football professionnel. « La corde n’est parfois pas très longue, c’est une position ingrate », a imagé le botteur recrue des Alouettes, lundi.

Miguel Bujold La Presse

Mais pour au moins une semaine, Côté n’aura pas à se soucier de sa sécurité d’emploi ou de son avenir avec les Alouettes. L’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval a vécu son baptême du feu dans la LCF, samedi soir à Edmonton, et a offert une étonnante et rassurante performance pour l’équipe.

« Il a disputé un excellent match et a très bien botté le ballon. Il a joué comme on avait besoin qu’il joue », a commenté l’entraîneur-chef Khari Jones après l’entraînement des siens, lundi.

« J’étais vraiment content car on (les unités spéciales) a eu une bonne exécution durant tout le match. Ç’a été presque un sans-faute sur les unités spéciales, on a gagné notre bataille et on a beaucoup aidé notre équipe », a estimé Côté.

Le botteur de 6 pi 4 po a réussi ses deux transformations d’après touché et trois de ses quatre placements. Le seul qu’il a raté est survenu à la suite d’une mauvaise remise de Pierre-Luc Caron que le botteur de dégagement Joseph Zema est tout de même parvenue à saisir.

« La remise était un peu basse, mais Jo [Zema] a fait un bon travail pour mettre le ballon là où il le fallait. En regardant la reprise vidéo, on voit que le ballon était au bon endroit au bon moment, j’avais donc l’opportunité de le botter. C’était mon premier match ainsi que celui de Joseph. Je ne pense pas que ça va se reproduire », a expliqué Côté.

Jones, lui, a été impressionné par la réaction de son botteur québécois sur le jeu en question, de même que par son jeu dans l’ensemble.

« Son meilleur botté a peut-être été celui à la suite de la mauvaise remise. Il est parvenu à botter le ballon dans la zone des buts et on a été en mesure d’arrêter leur joueur après un court retour. Il a fait un jeu intelligent et a pris une décision rapide, ce qui est remarquable de la part d’un jeune joueur comme lui. Son jeu m’a beaucoup impressionné, et on espère qu’il poursuivra sur cette voie. »

« Ça peut aider d’avoir joué un bon match, mais il faut faire ses preuves à chaque semaine, surtout à la position de botteur. Il n’y a jamais rien de garanti, je devrai continuer de bien faire si je veux rester avec l’équipe », a dit Côté avec lucidité.

Matte heureux comme garde

Que ce soit en attaque, en défense ou sur les unités spéciales, les Alouettes ont dominé les Elks sur le plan de la robustesse, samedi soir à Edmonton. Ce fut l’un des éléments-clés de leur victoire sans appel de 30-13.

« On a établi notre jeu au sol tôt dans la rencontre, et William [Stanback] a gagné des verges après le premier contact. On a également obtenu un premier jeu sur un troisième essai avec une verge et demie à franchir à un certain moment. Notre défense a exercé beaucoup de pression sur le quart durant toute la partie, et les unités spéciales volaient sur le terrain. Alors, oui, ç’a été un gros facteur », a convenu Jones.

À son premier match en 2021, la ligne offensive des Alouettes a bien fait, n’accordant qu’un seul sac et permettant à Stanback de finir sa soirée de travail avec 112 verges en 18 courses.

« On a bien joué, mais ç’aurait pu être un peu mieux, on a commis des erreurs. On est confiants avec le groupe que l’on possède, on est tous des joueurs d’expérience. On a beaucoup de polyvalence », a dit le vétéran Kristian Matte.

Après avoir passé quelques années au poste de centre, Matte est de retour comme garde cette saison, une position qu’il préfère et affectionne.

« Je suis un gars d’équipe, alors je vais toujours faire ce que je dois pour l’aider. L’équipe nous a approchés durant la saison morte afin de nous parler de différentes combinaisons possibles, dont celle d’utiliser Sean [Jamieson] au centre et moi comme garde.

« Je ne le cache pas, j’ai joué comme garde au début de ma carrière et c’est quelque chose que j’ai beaucoup aimé. Je suis un joueur robuste et très agressif, et c’est l’une des forces dans mon jeu. Lorsqu’on joue comme centre, il faut être un peu passif. Je le faisais et je pense que je me débrouillais bien, mais ça ne m’a pas fait de peine de retourner au poste de garde. »

Bo Levi Mitchell absent ?

Les Stampeders de Calgary ont perdu leurs deux premiers matchs de la saison et pourraient devoir affronter les Alouettes sans Bo Levi Mitchell, vendredi soir (21 h 30). Le quart étoile souffre d’une blessure à une jambe.

Si Mitchell rate le rendez-vous contre les Alouettes au stade McMahon à Calgary, c’est le Canadien Michael O’Connor qui devrait être le quart partant des Stampeders, qui ont été vaincus par les Argonauts de Toronto et les Lions de la Colombie-Britannique depuis le début de la saison.