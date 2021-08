(San Francisco) L’entraîneur-chef Kyle Shanahan sait très bien que la performance de Trey Lance dans une première partie présaison avec les 49ers de San Francisco n’aura aucune importance pour la suite de sa carrière, mais cela ne l’empêche pas d’être fébrile d’assister à ce moment.

Josh Dubow Associated Press

Shanahan a bien hâte de voir son quart-arrière recrue sauter sur le terrain pour la première fois dans la NFL samedi soir au moment de la visite des Chiefs de Kansas City.

« C’est le fun de voir les débuts des quarts-arrière, a-t-il commenté jeudi. Mais je ne suis pas du genre à être anxieux pour eux, c’est juste plaisant à observer. Je sais que personne ne va se souvenir de son premier match présaison, sauf le lendemain. C’est correct. »

« Je sais que les recrues ont des papillons dans le ventre. C’est un grand moment pour eux, mais en réalité ce n’est qu’une expérience pour eux. Je pense que Trey va faire partie l’équipe, alors il n’a pas à paniquer avec ça, mais il sait que beaucoup de monde vont l’épier », a ajouté Shanahan.

De nombreux regards sont tournés vers lui depuis le moment où les 49ers l’ont repêché, en avril dernier, après avoir échangé trois choix de première ronde pour obtenir le troisième choix de l’encan.

Depuis, l’organisation tente de lui offrir une intégration en douceur derrière le quart-arrière partant de l’équipe Jimmy Garoppolo. Sauf que la recrue impressionne depuis le début de son premier camp professionnel.

Il reste tout de même des choses qu’il n’a pas encore eu la chance d’expérimenter, soit la réalité d’une vraie partie de la NFL. Il devra apprendre à gérer les appels de jeux des lignes de côté à travers le bruit assourdissant d’un stade rempli ou encore comment prendre la bonne décision entre glisser, plonger tête première, sortir en touche ou encaisser un plaqué quand les choses tournent mal.

À l’entraînement, Shanahan veut que Lance reste sur ses pieds pour éviter les blessures quand il se fait prendre par la pression, mais il l’interroge rapidement pour connaître sa décision s’il avait été en situation de match. Jusqu’ici, l’entraîneur-chef dit avoir été satisfait des réponses. Il pourra maintenant voir le tout sur le terrain.

« Trey dit les bonnes choses, il court bien, il est compétitif. J’espère qu’il va me prendre au mot parce que parfois les jeunes ne comprennent pas à quel point ça frappe fort dans la NFL avant d’avoir encaissé quelques plaqués », a souligné Shanahan.

Les matchs présaison pourraient être encore plus importants pour Lance en raison de son peu d’expérience universitaire. Il n’a débuté que 17 parties dans la NCAA avec l’Université de North Dakota State, dont une seule en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Sa dernière expérience avec des partisans dans un stade remonte à 19 mois contre l’Université James Madison lors du match de championnat de la division FCS en 2019.

Une longue attente qui ne fait qu’alimenter son excitation à retourner sur le terrain.

« Je suis fébrile de jouer et de compétitionner avec tous les gars dans ce vestiaire, a-t-il commenté. Tout est nouveau, alors j’essaie juste de me familiariser avec tout ça, de la nuit à l’hôtel la veille du match jusqu’à l’échauffement avant le match. Tout sera nouveau, mais en même temps le football reste le football. »

Les 49ers sont très heureux de ce qu’ils ont vu de la part de Lance jusqu’ici, ce qui semble les réconforter dans leur décision d’avoir cru en lui lors du repêchage.

Il a rendu honneur à la puissance de son bras et aux capacités athlétiques que les recruteurs avaient pu observer en vidéo. Au-delà de ses qualités physiques, il a aussi démontré une maturité étonnante pour un athlète ayant eu à peine 21 ans en mai dernier.

« La première fois qu’on lui a parlé, on voulait lui offrir une bière, puis j’ai réalisé qu’il était mineur alors on ne l’a pas fait, a raconté Shanahan. Tu oublies son âge. Il est mature. Il n’a pas l’air d’un jeune de 21 ans, sauf peut-être son visage, mais il est certainement plus sage que je l’étais quand j’avais 21 ans. »