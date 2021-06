(Nashville) Les Titans du Tennessee auraient acquis l’ailier espacé étoile Julio Jones des Falcons d’Atlanta, a révélé une personne au fait de la transaction à l’Associated Press dimanche.

Teresa M. Walker

Associated Press

En plus de Jones, les Titans ont obtenu un choix de sixième tour des Falcons au repêchage de la NFL en 2023, selon une personne qui a requis l’anonymat puisque la transaction n’a toujours pas été confirmée par les deux parties.

En retour, les Falcons auraient acquis un choix de deuxième tour au repêchage de la NFL en 2022 et un autre de quatrième tour en 2023.

Jones, qui a pris part à sept Pro Bowls au fil de son illustre carrière, rejoindra Derrick Henry et A. J. Brown chez les champions en titre de la section Sud de l’Association américaine.

Les Titans ont ainsi colmaté une brèche dans leur attaque, à la suite des départs de l’ailier espacé Corey Davis et de l’ailier rapproché Jonnu Smith sur le marché des joueurs autonomes en mars.

Le salaire de base de 15,3 millions US de Jones est garanti, et il devait accaparer un peu plus de 23 millions sur la masse salariale des Falcons la saison prochaine. En l’échangeant après le 1er juin, ils pourront étaler son salaire sur deux saisons, ce qui facilitera leur gestion financière.

Jones est le détenteur des records chez les Falcons aux chapitres des attrapés (848) et des verges de gains après l’attrapé (12 896), et ses 60 touchés lui permettent de pointer au deuxième rang de l’histoire de la concession de la Géorgie. Il a connu six saisons consécutives de plus de 1300 verges de gains par la voie aérienne, avant d’être limité à neuf parties en 2020 à cause d’une blessure aux muscles ischiojambiers qui tardait à guérir.

Les Titans ont remporté le titre de la section Sud de l’Américaine en 2020, mais ils ont perdu le match de championnat de l’Américaine contre les Chiefs de Kansas City lors de la saison précédente.