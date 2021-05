Même s’il n’a pas joué un match depuis 2019, le joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage a signé samedi un contrat avec les Seahawks de Seattle. Il aura ainsi la chance de se tailler un poste avec l’équipe de la NFL lors du prochain camp de présaison.

Michel Marois

La Presse

L’ancien des Carabins de l’Université de Montréal avait été en contact avec plusieurs équipes de la NFL au cours des dernières semaines et il a conclu une entente avec les Seahawks immédiatement après la fin du repêchage. « C’est un gros poids qui s’enlève de mes épaules », a avoué le colosse de 6 pi 3 po et 310 lb en visioconférence. « Je suis vraiment très content d’avoir un contrat avec une équipe comme les Seahawks.

« J’ai eu une bonne impression dans mes rencontres avec eux. J’ai pu travailler avec leurs entraîneurs de la ligne offensive, Pete Carroll [l’entraîneur-chef] m’a appelé. Aucune équipe n’a montré un tel intérêt, et j’avais vraiment envie d’aller avec eux s’il m’offrait un contrat. J’ai aussi l’impression que mes chances de faire ma place sont très bonnes avec les Seahawks. »

Lestage a connu une belle carrière universitaire, même s’il n’a pu disputer sa dernière saison, en 2020, en raison de la pandémie. En 2019, à sa troisième saison avec les Carabins, il a été sélectionné sur la première équipe d’étoiles du Réseau du sport étudiant du Québec et sur la deuxième équipe d’étoiles de l’U Sports.

Classé parmi les meilleurs espoirs canadiens pour le repêchage de la LCF, capable de jouer à plusieurs positions, Lestage rêvait d’avoir sa chance dans la NFL. La pandémie a mis bien des obstacles sur sa route, mais il les a tous surmontés.

« Je ne le réalise sans doute pas encore tout à fait. Je suis encore sur un nuage, a-t-il reconnu. Ç’a été très dur avec la pandémie, il y a eu beaucoup de moments où j’ai douté, et je suis heureux que ce soit maintenant derrière moi. Je suis un petit gars de Saint-Eustache, j’ai toujours joué au Québec et je suis fier d’avoir réussi à avoir un contrat dans la NFL. On est assez peu à avoir pu réaliser ce rêve.

« Là, je suis soulagé de savoir où je m’en vais. Je vais pouvoir me concentrer sur le football, sur ma préparation, afin de me présenter au camp dans les meilleures conditions. C’est mon éthique de travail qui m’a amené jusqu’ici, et j’entends bien continuer de travailler avec la même ardeur pour me tailler un poste avec les Seahawks dans quelques semaines.

« Je sais qu’il y aura sans doute un peu de rouille au début, après cette longue inactivité, mais je sais que j’ai les atouts pour montrer quel joueur je suis, pour montrer quel homme je suis. »

Lestage sera sûrement l’un des premiers choix au repêchage de la LCF dans quelques jours, mais les Seahawks sont maintenant sa priorité.

Un agent satisfait

Sasha Ghavami, qui représente aussi Laurent Duvernay-Tardif et Antony Auclair, était particulièrement fier de Lestage. « Ç’a vraiment été un processus unique, sans matchs, sans “Pro Day”, a-t-il insisté. Je sais que certaines équipes auraient préféré le voir à l’œuvre en personne, l’inviter dans leurs installations afin de bien l’évaluer, mais il a quand même réussi à attirer beaucoup l’attention. Beaucoup n’auraient pu s’adapter, mais P.O. l’a fait, et je lui tire mon chapeau. C’était vraiment compliqué de faire ce qu’il a fait, mais il a réussi !

« Et ça se termine avec un contrat de la NFL. Avec P.O., nous avions bien préparé cette journée. Plusieurs équipes étaient intéressées, nous avions plusieurs offres sur la table, mais Seattle a démontré un intérêt très rapidement, et nous sommes toujours restés en contact. Quand l’entraîneur-chef prend la peine de parler à un joueur, c’est qu’il est vraiment intéressé. »

Lestage devrait donc bientôt se rendre à Seattle. « Pour l’instant, on sait qu’il devra être là-bas dans la semaine du 12 mai pour un examen médical de routine, a expliqué Ghavami. La suite est encore à déterminer puisque les négociations sont en cours entre la NFL et l’Association des joueurs sur les détails et le calendrier des camps présaison. »

Lestage est le troisième joueur des Carabins à atteindre la NFL. En 2020, le demi défensif Marc-Antoine Dequoy avait lui aussi signé un contrat à titre d’agent libre au terme du repêchage, avec les Packers de Green Bay. En 2014, le joueur de ligne offensive David Foucault avait suivi le même chemin avec les Panthers de la Caroline et il avait réussi à se faire une place au sein de l’équipe.

L’entraîneur-chef des Carabins, Marco Iadeluca, n’a pas manqué de saluer l’exploit de son ancien joueur. « Pour notre programme, c’est une très bonne nouvelle dans une année où il n’y en a malheureusement pas eu beaucoup, a-t-il rappelé. Pier-Olivier s’est toujours démarqué par son éthique, et je ne doute pas qu’il va tout donner pour mériter un poste à Seattle.

« C’est aussi une bonne nouvelle pour tous les footballeurs au Québec de voir que c’est possible d’être formé ici et d’avoir une chance de jouer dans la NFL. Le mérite revient aussi à notre entraîneur de la ligne offensive, Mathieu Pronovost, qui a fait du bon travail avec P.O., à tous les coachs qui travaillent avec les jeunes aussi. »

Labelle signe avec les Cards de l’Arizona

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER DES BEARCATS DE L’UNIVERSITÉ DE CINCINNATI Bruno Labelle

Un autre Québécois, Bruno Labelle, a quant à lui signé un contrat avec les Cardinals de l’Arizona. L’ailier rapproché de 23 ans, ancien des Nomades du cégep Montmorency, a joué les quatre dernières saisons avec les Bearcats de l’Université de Cincinnati. À 6 pi 4 po et près de 250 lb, Labelle a le physique pour obtenir un poste dans la NFL.

Vendredi, Benjamin St-Juste a été repêché au 3e tour, 74e au total, par l’équipe de football de Washington. L’ancien du cégep du Vieux Montréal, qui a terminé sa carrière dans la NCAA à l’Université du Minnesota, est ainsi devenu le 10e Québécois repêché dans la NFL, le premier depuis Justin Senior, en 2017 (Seattle, 6e tour), et Laurent Duvernay-Tardif, en 2014 (Kansas City, lui aussi au 6e tour). Un seul a été réclamé plus rapidement que St-Juste, le demi-offensif Tshimanga Biakabutuka, choix de première ronde en 1996.