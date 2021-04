PHOTO MICHAEL AINSWORTH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Les Steelers de Pittsburgh ont fait signer une prolongation d’un an au quart Mason Rudolph qui arrivera à échéance au terme de la saison 2022.

Associated Press

Les Steelers en ont fait l’annonce quelques minutes avant le début du repêchage de la NFL, indiquant qu’ils n’échangeront pas le vétéran quart Ben Roethlisberger.

Rudolph, un choix de troisième ronde en 2018, a disputé 15 matchs avec les Steelers, dont la majorité en 2019 quand Roethlisberger s’est blessé au coude droit. Rudolph montre un dossier de 5-3 comme partant, complétant 176 de ses 283 passes pour des gains aériens de 1765 verges, avec 13 touchés et neuf interceptions.

Rudolph était sur le point d’amorcer la dernière année de son contrat de recrue. Cette prolongation offre aux Steelers un peu de continuité à cette position, alors que Roethlisberger en serait peut-être à une dernière campagne en carrière.

Âgé de 39 ans, Roethlisberger a ajusté son contrat pour libérer un peu plus d’argent sous la masse salariale. Les Steelers ont aussi ramené le troisième quart Josh Dobbs pour une saison et ils ont fait signer un contrat d’un an à Dwayne Haskins.