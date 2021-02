Les Alouettes de Montréal ont annoncé vendredi l’embauche des Québécois Benoit Marion et Brian Harelimana.

La Presse Canadienne

Les deux footballeurs ont tous deux évolué pour les Carabins de l’Université de Montréal avant d’être sélectionnés par les Alouettes lors du repêchage canadien de 2020.

Marion, six pieds cinq, 250 livres, a été choisi en troisième ronde 25e au total. En 2019, il a terminé au deuxième rang au Québec avec six sacs, en plus de réussir 19,5 plaqués. L’année précédente, il avait été nommé sur la deuxième équipe d’étoiles défensive de la province.

Harelimana s’est également avéré un rouage important de l’unité défensive des Carabins au cours des dernières saisons, lui qui a été élu sur l’équipe d’étoiles du RSÉQ de 2017 à 2019, en plus d’être nommé sur la première équipe d’étoile au pays en 2018, et sur la deuxième l’année suivante.

Le Lavallois de six pieds deux, 228 livres, a réussi une interception et récolté cinq plaqués lors du match de la Coupe Vanier 2019.